Filmschoolfest München kürt Gewinner mit gesamt 32.000 Euro

Gestern Abend ging das 41. Filmschoolfest Munich zu ende. Zehn Preise im Wert von insgesamt 32.000 Euro wurden vergeben. Den von der VFF gestifteten, mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis gewann der französische Kurzdokumentarfilm "We Know How Beautiful They Were, These Islands" von Younès Ben Slimane

Gestern Abend ging das 41. Filmschoolfest Munich zu ende. Zehn Preise im Wert von insgesamt 32.000 Euro wurden vergeben. Den von der VFF gestifteten, mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis gewann der Kurzdokumentarfilm "We Know How Beautiful They Were, These Islands" von Younès Ben Slimane (Le Fresnoy, Frankreich). Das Publikum wählte den Kurzspielfilm "I Was Never Really Here" von Gabriel B. Arrahnio ( Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf , Deutschland) zu seinem Favoriten.

Der Arri-Preis für den Besten Dokumentarfilm, dotiert mit Sachleistungen, ging an Stéphanie Roland für "The Empty Sphere" (Le Fresnoy, Frankreich). Der Preis für das beste Drehbuch, ausgestattet mit 2000 Euro, wurde Drehbuchautorin und Regisseurin Naama Shmueli für "Silent One" zugesprochen (Sam Spiegel Film School, Israel). Den Animation Award, dotiert mit 1000 Euro, erhielt der Film "Zoon" von Jonatan Schwenk (Hochschule für Gestaltung, Offenbach). Der Panther-Preis für die beste Produktion eines Films einer europäischen Hochschule ging an den frisch gekürten Deutschen Kurzfilmpreisträger Mo Harawe, Regisseur und Produzent von "Will My Parents Come to See Me" (Kunsthochschule, Kassel). Der Preis ist mit Sachleistungen im Wert von 5000 Euro dotiert.

Die Filme im Wettbewerb kamen in diesem Jahr von 32 Filmhochschulen, produziert wurde in 21 Ländern rund um die Welt. Diana Iljine, Festivalleiterin: "Ich danke allen Filmemacher:innen, denn sie alle haben uns mit ihren Filmen neue Welten eröffnet und zu Diskussionen angeregt. Und allen, die nun einen Preis gewonnen haben, gratuliere ich ganz herzlich. Möge es Ermutigung und Ansporn sein, die eigene Handschrift weiterzuentwickeln und uns in Zukunft mit neuen Werken zu überraschen, zu verzaubern und nachdenklich zu machen." Das Festival fand an der Hochschule für Fernsehen und Film statt, wo insgesamt rund 3500 Besucher die zehn Festivalprogramme, drei Sonderprogramme, Masterclasses und Workshops besuchten. Zum allerersten Mal gab es auch eine Schulvorstellung für 14- bis 16jährige Schüler, die laut Veranstalter sehr gut ankam.

Alle Preise sind hier zu finden.