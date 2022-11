UMFRAGE Studio & Post: "Suche nach der Nadel im Heuhaufen"

Wir hörten uns bei Studios und Postproduktionshäusern zur Reform des Fördersystems und zum Fachkräftemangel um. Hier antwortet Martin Frühmorgen, Geschäftsführer der Rotor Film GmbH.

1

Worauf müsste bei einer grundlegenden Reform des Fördersystems der Fokus gelegt werden?

Die Reform des Fördersystems ist der entscheidende Faktor, um am internationalen Markt Wettbewerbsfähigkeit (wieder)zuerlangen. Die Einführung eines Tax Incentive Modells in Kombination mit regionaler Kulturförderung sind der Schlüssel für die deutsche Produktionslandschaft. Viele europäische Länder gehen mit guten Beispiel voran und erzielen eine sehr große Wirkung, wie jüngst Österreich.

Darüber hinaus gilt es die Komplexität der Regionalförderung zu verschlanken, und für Produktionen die Beantragung von Fördermitteln niedrigschwellig zu gestalten. Der DFFF und GMPF scheinen für viele internationale Produktionsfirmen zu große Hürden darzustellen. Das hat Negativ-Effekte auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Postproduktionen.

2

Wie sehr ist Ihr Unternehmen vom Fachkräftemangel betroffen - und was kann aus Ihrer Sicht dagegen unternommen werden?

Drei Faktoren beeinflussen den Fachkräftemangel spürbar. Zum einen bewegen wir uns auf einem Niveau, in dem es für manche Jobprofile der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Die Ausbildung ist zum Teil sehr speziell und die Wenigen, die jährlich darin ausgebildet werden, sich spezialisieren und dem High-End-Level entsprechen, sind stark umworben. Zum anderen herrscht in der Postproduktion ein starker Kostendruck, der uns jeden Tag vor Herausforderungen in der Personalplanung stellt. Und letztlich legen junge Talente verstärkt Wert auf ihre Work-Life-Balance, die mit zunehmendem Workload in Disbalance gerät.

3

Worin sehen Sie (abseits des Fachkräftemangels) die aktuell größte Herausforderung für die Branche - und worin die größte Chance?

Die größte Herausforderung besteht darin, in Großprojekten wie Serien für Streaminganbieter die Workflows sowie die technischen und personellen Voraussetzungen so aufzusetzen, dass wir auf die Unwägbarkeiten, die diese großen und langen Projekte mit sich bringen, reagieren können. Veränderungen im Zeitplan der Produktion verkürzen die Zeiträume der Postproduktion. Das ist einerseits eine kreative Herausforderung - mehrere Teams arbeiten an derselben Serie. Und anderseits eine logistische - wie viel Kapazitäten muss man für Eventualitäten vorhalten, sodass wir den Ansprüchen inhaltlich, zeitlich und technisch gerecht werden können.