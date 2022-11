Molina Film dreht zwei neue "Wolfsland"-Krimis

In Görlitz und Umgebung entstehen derzeit zwei weitere Filme der von Molina Film produzierten ARD-Krimireihe "Wolfsland" mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert in den Hauptrollen. Auf Regieseite gibt es einen neuen Namen zu verkünden.

Die Filme 13 und 14 aus der von Molina Film im Auftrag von MDR und Degeto produzierten Krimireihe "Wolfsland" werden derzeit in Görlitz und Umgebung gedreht. In "Das schwarze Herz" beschäftigen ein toter Diplom-Biologe, ein milliardenschwerer Investor, ein geheimnisvolles Haus und ein seltener Käfer das von Götz Schubert und Yvonne Catterfeld gespielte Ermittlergespann "Butsch" Schulz und Viola Delbrück. In "Tote schlafen schlecht" sorgt der rätselhafte Tod einer Frau für Verwirrung, die in einer Plattenbausiedlung von einem Balkon gefallen ist, aber Würgemahle am hals aufweist.

Die Drehbücher zu den beiden Filmen schrieb erneut das Autorenteam Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser, Regie führt erstmals bei der quotenstarken ARD-Reihe Ole Zapatka, als DoP ist Timo Moritz im Einsatz. Zum festen Cast gehören erneut Jan Dose als Spurensicherer Böhme, Stephan Grossmann als Revierleiter Dr. Grimm, Christina Große als Staatsanwältin Konzak und Petra Zieser als Mutter Delbrück. In weiteren Rollen sind in "Das schwarze Herz" Matthias Weidenhöfer, Andreas Leupold, Damian Thüne, Alida Bohnen, Cornelius Schwalm, Anne Cathrin Buhtz, Juliane Fisch und Paula Essam mit von der Partie. In "Tote schlafen schlecht" gehören David Ruland, Valery Tscheplanowa, Ute Lubosch und Christin Alexandrow zum Episodencast.

Als Produzentin ist Jutta Müller im Lead, die redaktionellen Aufgaben teilen teilen sich Adrian Paul (MDR) und Katja Kirchen (Degeto).

Bereits am 22. und 29. Dezember werden mit "Wolfsland: 20 Stunden" und "Wolfsland: Das dreckige Dutzend" die Filme elf und zwölf ausgestrahlt, jeweils um 20.15 Uhr im Ersten, ausgestrahlt. Die beiden vorangegangenen FolgenWolfsland: Böses Blut" und Wolfsland: Die traurigen Schwestern" erreichten im Dezember 2021 kurioserweise jeweils 5,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei rund 20 Prozent Marktanteil.