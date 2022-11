FFF-Kinoprogrammprämien: "Sie haben sich jeden Euro verdient!"

Erstmals seit 2019 konnte die Verleihung der Kinoprogrammprämien des FFF Bayern wieder in der gewohnten Größenordnung stattfinden - und mit Blick auf die Höhe der Prämien sogar in gänzlich neuer. Dabei zeigte sich die Branche gerade im Angesicht der aktuellen Herausforderungen von ihrer besten Seite.

"Dieses Geld ist gut angelegt. Sie haben sich jeden Euro verdient!" Wahre Worte, die Digitalministerin Judith Gerlach anlässlich der Verleihung der Kinoprogrammprämien des FFF Bayern im Congress Centrum Würzburg sprach. Und angelegt wurde in diesem Jahr bekanntermaßen eine Rekordsumme: Insgesamt 1,35 Mio. Euro wurden unter 91 Kinos in Preiskategorien von 10.000, 15.000 und 20.000 Euro sowie mit einem Spitzenpreis in Höhe von 30.000 Euro verteilt.

Dass dieser Spitzenpreis an die Münchner City/Atelier-Kinos ging, war schon vorab kommuniziert worden, an dieser Stelle sei dennoch aus der Laudatio von FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein zitiert: "Die City/Atelier Kinos, wie Sie heute heißen, zeigen auf fünf Leinwänden ein abwechslungsreiches Arthouse-Programm mit monatlich gut 30 Filmen. Die Säle sind technisch auf dem neuesten Stand und optisch ansprechend. Vor zwei Jahren wurde der kleinste Saal, City 3, zu einem Premiumsaal umgebaut. Durch regelmäßige Veranstaltungen wie Matineen, Previews, Filmgespräche, Premieren und Festivals pflegen die City/Atelier Kinos eine enge Bindung zum Publikum. Zu den Besonderheiten zählen auch die vielen Originalfassungen, die Filmreihe MonGay, die großformatigen handgemalten Kinoplakate und das monatlich erscheinende gedruckte Filmmagazin mit Filmkritiken und Veranstaltungshinweisen. Mit Ideen wie dem Abomodell und vielen Originalfassungen im Angebot wird erreicht, dass das Arthouse-Publikum jünger wird und auch viele unter 30jährige kommen. Zusammen mit dem schönen Innenhof und der Filmwirtschaft ist das City Kino mitten in München ein einzigartiger Kulturort und ein Beispiel dafür, wie das Arthouse-Kino der Zukunft aussehen kann." Ergänzt sei, dass das Abomodell unter dem Namen "Yorck Unlimited" in sämtlichen Kinos der Yorck-Kinogruppe angeboten wird, zudem bietet Yorck ein eigenes VoD-Angebot namens "Yorck on Demand" an.

Inhaber und Geschäftsführer Georg Kloster, Geschäftsführer Bruno Börger und Theaterleiter Holger Trapp nahmen die Urkunden persönlich entgegen - eine "wahnsinnig tolle Auszeichnung, die uns Mut macht, die uns stärkt", so Börger, der auch auf die Notwendigkeit verwies, dass das Kino als Ort stets modern und innovativ bleiben müsse. Börger jedenfalls "rocke das Kino in München", wie Kloster feststellte, der auch seiner klaren Überzeugung Ausdruck verlieh, dass Kino Zukunft habe - der aber auch in Erinnerung rief, dass viele Standorte ohne die Hilfen der vergangenen Jahre nicht überlebt hätten.

Kloster dankte zudem nicht nur Digitalministerin Judith Gerlach und dem FFF-Team, sondern explizit auch seiner "langjährigen Freundin" Heidrun Podszus, die am Vorabend der Verleihung mit dem Central im Bürgerbräu Gastgeberin des traditionellen (in den Vorjahren durch die Pandemie verhinderten) Warm-Ups war. Dort gab es nicht nur die Gelegenheit, sich in die bezaubernde und emotionale Atmosphäre des Überraschungsfilms Was man von hier aus sehen kann" zu verlieren, die Aron Lehmann nach dem gleichnamigen Bestseller von Mariana Leyk inszenierte. Sondern vor allem auch jene, sich auszutauschen, Herausforderungen zu erörtern, Ideen zu entwickeln, Chancen auszuloten, sich gegenseitig Mut zu machen.

Nun war der äußerst gelungene Rahmen schon per se keiner, der dazu eingeladen hätte, Trübsal zu blasen. Und doch war wieder einmal bemerkenswert, wie sehr Leidenschaft, Engagement und unerschütterlicher Glaube an die Kraft des Kinos erhebliche Sorgen überlagerten. Natürlich waren die Energiepreise eines der zentralen Themen, über die gesprochen wurde. Natürlich schwang bisweilen eine gewisse Ungeduld ob nach wie vor bestehender Unklarheiten zu kommenden Hilfen mit. Und auch das Verhältnis zwischen Kino und Verleih wurde mitunter sehr kritisch kommentiert, wobei es - naturgemäß - um Einsatzbedingungen ging. Ein bereits beim Filmtheaterkongress angekündigtes Pilotprojekt zur "optimierten Disposition" steht nach wie vor zumindest im Raum. Ob es noch in absehbarer Zeit aufs Gleis gebracht wird und ob es wirklich nennenswerte Veränderungen bewirken kann - daran schien der Glaube zumindest in dieser Runde zwar eher zu fehlen. Was allerdings nur umso mehr anspornen sollte, dieses Thema weiter zu verfolgen.

Deutlich stärker als der eine oder andere Frust trat jedenfalls die Entschlossenheit in den Vordergrund, auch die jüngsten Herausforderungen zu meistern, sich mit neuen Konzepten auseinanderzusetzen (die bevorstehende Adaption des Erfolgsmodells "Cineville" durch österreichische Kinos als "Nonstop - dein Kinoabo etwa wird sehr interessiert beobachtet) und auf jüngste Erfolge wie das Kinofest aufzubauen. Äußerst positiv wurde übrigens aufgenommen, wie klar sich Steffen Schier von Warner beim kinopolitischen Abend des HDF jüngst für eine Ausweitung des Konzepts auf zwei Veranstaltungen im Jahr ausgesprochen hatte.

Was sich an diesem Abend aber vor allem zeigte, war eine Gemeinschaft, ein Zusammenhalt. Jene Dinge, die Digitalministerin Gerlach in ihrer Rede als "wichtiger denn je in diesen Zeiten großer Herausforderungen" bezeichnete. Gerlach adressierte auch die bereits erwähnten Unsicherheiten ob der kommenden Energiehilfen. Sie erwarte vom Bund eine "zügige Umsetzung" des Energiefonds. Grundsätzlich sei wichtig, dass kein Kino "durchs Raster" falle. Eine Bemerkung, die mit eigenem Applaus bedacht wurde. Gleiches galt für Gerlachs Einschätzung: "Es gibt keine wirtschaftlich interessantere Auswertung, als einen Film zunächst im Kino zu zeigen!"

Dass die Branche noch nicht über den Berg ist, wie Gerlach dies ausdrückte, ist offenkundig (außer für manchen ver.di-Vertreter), gleichzeitig hob sie aber auch hervor, wie sehr jeder einzelne Besucher unterstreiche, "dass das Kino lebt!" Auch die Ministerin sprach sich übrigens ausdrücklich für die Fortsetzung des (vom Freistaat und ihr persönlich als Schirmherrin unterstützten) Kinofestes aus, das ein großer Erfolg gewesen sei und einen nennenswerten Beitrag dazu geliefert habe, dass das Geschäft zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen habe.

Die Verleihung selbst folgte diesmal übrigens nicht ganz dem gewohnten Ablauf - denn die (durch die Aufstockung ermöglichte) außergewöhnlich hohe Zahl der prämierten Kinos lies aus Zeitgründen eine individuelle Würdigung aller Preisträger nicht zu. Förderreferentin Birgit Bähr - deren Engagement mit dem intensivsten Applaus des Tages gewürdigt wurde - nahm sich dennoch die Zeit, einige der Maßnahmen, Aktionen und Ideen hervorzuheben, mit denen sich die bayerischen Kinos durch das härteste der bislang drei Corona-Jahre gekämpft hätten.

Lob für Bayerns Umgang mit den Kinos (abseits besonders scharfer Restriktionen in der Hochphase der Corona-Krise...) gab es auch vom Vorstandsvorsitzenden der AG Kino-Gilde. Christian Bräuer hatte die Prämienaufstockung schon zuvor als enormen Vertrauensbeweis gewürdigt, nun ergänzte er in seiner Rede: "Es gibt in Bayern so viele Kinos, davon können andere Bundesländer nur träumen. Das liegt daran, dass Bayern sehr früh angefangen hat, Kinos zu fördern. Und auch daran, dass Kino in Bayern auch Heimat ist."