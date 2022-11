Josef Reidinger: "Nicht am falschen Ende sparen!"

Vom Sicherheitsnetz im dritten Corona-Winter bis zur flankierenden Kulturförderung bei einem Tax-Modell: Pharos-Geschäftsführer und VTFF-Vorstandsmitglied Josef Reidinger spricht über unverzichtbare Maßnahmen.

BLICKPUNKT: FILM: Es ist mittlerweile über ein Jahr her, dass die einstige ARRI Media von SL übernommen wurde. Was hat sich außer dem Namen verändert?

JOSEF REIDINGER: Die Ausrichtung wurde geändert - oder besser gesagt: erweitert. Vor der Übernahme waren wir Teil eines Konsortiums, bei dem das Geschäft mit der Hardware im Vordergrund stand und bei dem der Dienstleistungsbereich mit Ausnahme des Rental-Geschäfts eine eher untergeordnete Rolle spielte. Das war auch ein Grund dafür, dass wir als damalige ARRI Media mit unseren Services vormals sehr stark auf Deutschland fokussiert geblieben waren. Das soll sich ändern, wir werden uns künftig viel stärker auch international aufstellen - und das mit einem Gesellschafter im Rücken, der nicht nur die Bedeutung des Geschäftszweiges sieht, sondern vor allem auch die Wachstumschancen. Entscheidend ist, dass wir unter dem Dach der SL Unternehmensbeteiligungsgesellschaft von Stefan Laucher mit unseren neuen Schwesterunternehmen Ludwig Kameraverleih, MBF Filmtechnik und Non Stop Film Service sowie mit dem Weltvertrieb The Playmaker Munich - der ehemaligen ARRI Media International - als One-Stop-Shop agieren können und damit nicht nur den gesamten Postproduktions- sondern auch Rental-Bereich abdecken. Wir akquirieren gemeinsam Projekte und sehen schon nach dieser kurzen Zeit die großen Vorteile der neuen Konstellation. Die neue Zielrichtung eröffnet uns große Chancen, die wir gemeinsam heben werden.

B:F: Quasi parallel zur Umfirmierung wurde Pharos in die Hand einer Doppelspitze gelegt. Wie verteilen sich die Aufgaben zwischen Ihnen und Peter Gerckens?

REIDINGER: Peter ist ein sehr strategisch denkender Kollege, dessen enormes Wissen durch seine hervorragende Aus- und Vorbildung ein großer Gewinn für uns ist. Peter hat in nur einem Jahr den gesamten Prozess der Verselbstständigung unserer Firma sehr erfolgreich geleitet und umgesetzt - wir mussten uns nach der Trennung von ARRI in Bereichen wie IT, HR, Marketing und Buchhaltung komplett neu aufstellen, gleichzeitig unsere neue Marke Pharos einführen und unsere Strategie bis 2025 entwickeln. Genau wie ich, ist auch Peter Gesellschafter unserer Firma - ein klarer Ausdruck unseres Commitments in der neuen Aufstellung. Für mich persönlich ist die Verstärkung durch Peter eine große Entlastung - ich kann mich nun voll auf den Vertrieb fokussieren und bin daher künftig noch näher am Kunden. Das ist im Zuge der künftigen internationaleren Aufstellung ein entscheidender Faktor.

B:F: Erst vor kurzem wurde beim Festival in Hof ein neuer, von Pharos und The Playmaker Munich gestifteter Preis vergeben. Was verspricht man sich von dieser Förderung des Nachwuchses?

REIDINGER: Natürlich geht es uns immer darum, Talente zu fördern und so auch die Tür zu künftigen Projekten aufzustoßen, die wir als Dienstleister begleiten können. Speziell mit diesem Preis, dem Pharos Shiver Screen Award, wollen wir aber auch ein Zeichen im Sinne der Vielfältigkeit des deutschen Filmschaffens setzen. Wir haben intern schon vor Jahren darüber diskutiert, warum Genrefilme in Deutschland eine so untergeordnete Rolle spielen; ein Hauptargument war natürlich stets, dass man es mit solchen Stoffen bei den Förderern leider traditionell schwer hatte. Am Ende des Tages haben nun die Streamer den Weg gewiesen. Sie haben gezeigt, dass in Deutschland Genrestoffe umgesetzt werden können, die nicht nur qualitativ herausragend sind - sondern die vor allem ein weltweites Publikum finden. Das hat uns in unserem Commitment bestärkt. Wir sind überzeugt davon, dass in dieser Richtung künftig viel mehr passieren wird - auch auf der Leinwand. Wir haben sicherlich kein Problem damit, hierzulande Talente zu finden, die sich genau diesem Bereich widmen wollen, wir sehen hier großes Potenzial - auch, was die internationale Auswertung anbelangt. Wir freuen uns jedenfalls auf viele neue, spannende Kontakte.

B:F: Spannend - leider im negativen Sinne - bleibt der Blick auf die Rahmenbedingungen für die Filmwirtschaft. Schon im Mitte Mai veröffentlichten "Frühjahrsbarometer" des VTFF stachen die Energiepreise als belastender Faktor für Renditen klar heraus. Wie angespannt ist die Situation Ihrer Einschätzung nach?

REIDINGER: Es handelt sich um eine ernstzunehmende Belastung, deren Ausmaß auch innerhalb des VTFF aber natürlich von Unternehmen zu Unternehmen variiert. Speziell wir als Pharos stehen nicht unter ähnlich hohem Druck wie beispielsweise die Kinobetreiber, wo wir von geradezu beunruhigenden Szenarien sprechen. Natürlich beschäftigt uns das Thema aber auch - und natürlich müssen auch wir Wege finden, mit deutlich steigenden Kosten umzugehen.

B:F: Steigende Kosten an Kunden weiterzugeben, war in der Vergangenheit für die filmtechnischen Dienstleister ja eher ein hartes Geschäft...

REIDINGER: Das ist richtig und daran hat sich im Grundsatz leider auch nichts geändert. Dennoch würde ich sagen, dass es gerade in dieser Situation durchaus auf Verständnis bei den Kunden stößt, dass sich die Kostensteigerungen am Ende auch irgendwie im Preis niederschlagen müssen, insbesondere wenn es im kommenden Jahr so weitergeht. Wir sprechen ja nicht nur von Energiekosten, sondern auch von steigenden Personalaufwendungen. Fachkräfte gerade in Zeiten des Mangels zu gewinnen und zu halten, ist nun einmal auch eine Frage des Gehalts - und die derzeitige Inflationsrate drückt sich in entsprechenden Forderungen aus. Wenn wir die Produktionslandschaft als Ganzes betrachten, dann sehen wir Mehrbelastungen im Bereich von 20 Prozent und mehr. Das ist ein erheblicher Faktor, gerade auch angesichts des Preisdrucks, dem sich die filmtechnischen Dienstleister seit Jahren ausgesetzt sehen. Und vergessen wir nicht die Belastungen, die gerade von den Dienstleistern bei der Umstellung auf nachhaltige Produktionsweisen gestemmt werden müssen, wir sprechen hier schließlich von hohen Investitionen in neue Technologien. Nun mag das die Postproduktion wiederum weniger berühren als andere Bereiche; abseits der Wahl "grünen Stroms" gibt es bei uns ja kaum einen Hebel. Aber über die gesamte Dienstleistungsbranche hinweg sprechen wir von einer Herausforderung, bei der sich die VTFF-Mitgliedsunternehmen zwar selbstverständlich ihrer Verantwortung stellen, bei der aber dringend gezielte Förderprogramm benötigt werden.

B:F: Ist der Fachkräftemangel ein Problem, das Pharos auch direkt berührt?

REIDINGER: Teilweise ja, wobei sich interessante regionale Unterschiede zeigen. In München sehen wir - für unser Unternehmen gesprochen - tatsächlich eine relativ entspannte Situation, während es sich in Berlin etwas schwieriger gestaltet. Dort sind die Vorstellungen teils etwas andere, unter einer angemessenen Work-Life-Balance verstehen potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten mitunter eine 30-Stunden-Woche; das ist mit den Anforderungen des Filmgeschäfts nicht immer zu vereinbaren. Grundsätzlich sehen wir den Fachkräftemangel natürlich - und das gilt insbesondere beim Blick auf Produktionsunternehmen, die an dieser Stelle richtig unter Druck stehen.

B:F: Was kann auf Ebene des Unternehmens bzw. des Verbandes dagegen unternommen werden?

REIDINGER: Wir reagieren darauf mit Ausbildung. Wir haben in München aktuell drei Auszubildende für Mediengestaltung Bild und Ton; in Berlin ist es einer, da sollen bald noch zwei weitere hinzukommen. Die Möglichkeiten, die wir in diesem Bereich haben, nutzen wir konsequent - und wir wollen unsere Bemühungen in nächster Zukunft auch noch ausbauen. Mehr Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen und die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern, ist auch ein zentrales Anliegen des VTFF.

B:F: Wie sehr ist Corona aktuell noch Thema?

REIDINGER: Abgesehen davon, dass wir auf Sicherheit bedacht sind und weiter sehr stringente Vorgehensweisen verfolgen, könnte man von unserer Seite beinahe von einer gewissen Normalität sprechen. Einige der Entwicklungen während der Pandemie werden uns dauerhaft begleiten, aber soweit wir beispielsweise vom Trend hin zum "Remote Work" sprechen, sehe ich darin keinen Nachteil, im Gegenteil. Zwar sind auch bei uns wiederholt Mitarbeitende ausgefallen, aber das ließ sich stets kompensieren; wir sind nicht in die Situation geraten, dass wir Projekte nicht hätten bearbeiten können. Ganz anders sieht das leider bei vielen Auftraggebern aus - und Projektverschiebungen sind für die filmtechnischen Dienstleister leider seit einiger Zeit eine enorme Herausforderung, im Grunde sogar unser derzeit größtes Problem. Denn wenn Suiten gebucht sind, der Auftrag dann aber nicht termingerecht kommt, stehen wir im Regen. Was mich aus Sicht der Filmproduktion zum mit Abstand wichtigsten Punkt beim politischen Umgang mit Corona bringt.

B:F: Die Verlängerung der Ausfallfonds?

REIDINGER: Genau das. Es handelt sich um eine der drängendsten und wichtigsten Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Corona ist noch nicht zu Ende - und es muss weiterhin ein Sicherheitsnetz geben, denn Pandemie-bedingte Unterbrechungen können die Unternehmen nicht einfach stemmen. Bayern ist dankbarer Weise vorausgegangen, auch aus den anderen Bundesländern hören wir Signale - aber momentan sollen Verlängerungen offenbar nur bis Ende des Jahres vorgenommen werden, obwohl der Bund beim Ausfallfonds I mit der seinerseitigen Verlängerung bis Ende März 2023 ein eindeutiges Zeichen gesetzt hatte. Ende März definiert auch wirklich den Mindestzeitraum, schließlich muss es doch darum gehen, wenigstens die potenziell kritischeren Wintermonate abzudecken. Ich hoffe sehr, dass wir an dieser Stelle noch Bewegung sehen. Man darf nicht am falschen Ende sparen! Wenn man dieser Wachstumsbranche das Sicherheitsnetz entzieht, drohen ganz erhebliche Konsequenzen für den gesamten Sektor. Und man kann gar nicht genug betonen, dass es sich um ein Instrument handelt, das für die Unternehmen zwar extrem wertvoll ist, auf das aber nur zugegriffen wird, wenn sich die Notwendigkeit tatsächlich ergibt. Die bislang dafür veranschlagten Mittel wurden, wie man weiß, nur zu einem Bruchteil in Anspruch genommen. Die tatsächliche finanzielle Verpflichtung, die mit diesen Fonds eingegangen wird, ist also sehr überschaubar - die Wirkung aber unbezahlbar.

B:F: Bund und Länder mussten an den unterschiedlichsten Stellen mit zusätzlicher Förderung auf die Folgen der Pandemie reagieren. Sehen Sie die Gefahr, dass einzelne Bereiche darüber ein wenig aus dem Fokus geraten könnten - wie beispielsweise die Bewahrung des Filmerbes?

REIDINGER: Ich hoffe selbstverständlich, dass das Engagement an dieser Stelle nicht abreißt, kann mir das aber auch nicht wirklich vorstellen. Schließlich geht es um die Bewahrung unseres kulturellen Erbes. Über deren Bedeutung herrscht ja Einigkeit - zumal man bei vielen Werken geradezu von einem Wettlauf gegen die Zeit sprechen muss. Es ist eine große Aufgabe, für die sich Dienstleister in den letzten Jahren auch entsprechend aufgestellt haben, indem sie Mitarbeiter eingestellt und ausgebildet und die notwendige technische Infrastruktur aufgebaut haben - was kein ganz günstiges Unterfangen war. Das Know-How, das auf diesem Gebiet in den vergangenen Jahren gesammelt wurde, muss natürlich weiter genutzt werden, nicht umsonst spielt das Thema Filmerbe auch auf Ebene des VTFF eine große Rolle.

B:F: Der VTFF setzt sich seit geraumer Zeit für eine grundlegende Reform der Filmförderung ein. Halten Sie es für zielführend, das FFG noch einmal weitgehend unverändert zu verlängern, um so einen "größeren Wurf" - wie vielleicht die Einbindung eines steuerbasierten Anreizsystems oder von Investitionsverpflichtungen - umsetzen zu können?

REIDINGER: Eine große Entscheidung war nicht mehr in der Kürze der Zeit zu treffen, daher erscheint mir die Verlängerung der Laufzeit des FFG bis Ende 2024 konsequent, um weitreichendere Reformen zu ermöglichen. Wir stehen dazu mit der Politik ja auch in einem sehr positiven Austausch. Die Einführung eines steuerbasierten Anreizsystems oder von Investitionsverpflichtungen wird derzeit intensiv diskutiert, wobei wir seitens des VTFF kein "entweder oder" sehen, im Gegenteil. Beides sollte parallel adaptiert werden. Wie sehr ein Standort von einem Tax-Modell profitiert, lässt sich seit vielen Jahren unter anderem in Großbritannien beobachten, wo der Markt boomt. Die kreative Kraft für einen solchen Boom wäre auch in Deutschland absolut vorhanden. Wenn die finanziellen Rahmenbedingungen hierzulande auf das Niveau anderer großer Produktionsländer gehoben würden, könnten wir ein riesiges Potenzial realisieren. Es gibt dabei allerdings einen immens wichtigen Punkt zu beachten: Für den deutschen Film kann ein solches Anreizsystem nur funktionieren, wenn es weiterhin eine starke flankierende Kulturförderung insbesondere auch in den einzelnen Bundesländern gibt. Der große Clou am Tax-Modell ist, dass man Investitionen ins Land holt. Das darf die Rahmenbedingungen für originär deutsche Produktionen aber nicht verschlechtern; Family Entertainment etwa alleine über Steueranreize fördern zu wollen, kann angesichts der verschwindend geringen Senderbeteiligungen nicht funktionieren. Das Schöne ist: Wir können die Wirkung eines modernen Modells sehr bald bei auch bei unseren österreichischen Nachbarn verfolgen - die haben dort mit der Umsetzung Großes geleistet.

B:F: Welche Themen werden die filmtechnischen Dienstleister darüber hinaus in näherer Zukunft besonders beschäftigen?

REIDINGER: Das Thema Cybersicherheit wird uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen - nicht zuletzt im Kontext der Storage- und Server-Virtualisierung, die enorme Flexibilität bietet, die aber auch entsprechende Sicherheit voraussetzt, gerade wenn wir künftig immer häufiger von Remote Work sprechen. Auch solche Zukunftsthemen haben wir beim VTFF klar im Blick.

B:F: Insgesamt sehen sie die filmtechnischen Dienstleister in Deutschland gut aufgestellt?

REIDINGER: Wir haben hervorragende Fachkräfte, Techniker und Kreative und müssen mit unseren Services keinerlei Vergleich scheuen. Tatsächlich denke ich, dass es wichtig ist, noch selbstbewusster aufzutreten, unseren Beitrag für die gesamte Filmindustrie zu betonen; unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Gerade auch in diesem Sinne sehe ich den VTFF auf einem sehr guten Weg; Achim Rohnke hat als neuer Geschäftsführer schon einiges bewirkt. Die filmtechnischen Dienstleister sind gut aufgestellt und mit ihrem Verband am Puls der Zeit. So lässt sich positiv nach vorne schauen!

Das Gespräch führte Marc Mensch