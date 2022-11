Palme-Gewinner postproduziert "Monster"

Japans Meisterregisseur Hirokazu Kore-eda hat nach "Broker", den er dieses Jahr in Cannes vorstellte, bereits seinen nächsten Film abgedreht. Mit "Monster" realisiert er nach zwei internationalen Projekten wieder einen Film in der Heimat.

Japans Meisterregisseur Hirokazu Kore-eda hat nach Broker", den er in Cannes vorstellte, bereits seinen nächsten Film abgedreht. Genki Kawamura produziert das Drama "Monster" wie zuvor die Netflix-Serie "The Makanai: Cooking for the Maiko House" des Regisseurs und Drehbuchautors. Das Drehbuch schrieb der begehrte Autor Yuji Sakamoto. Hirokazu Kore-eda, dessen "Shoplifters - Familienbande" 2018 mit der Goldenen Palme prämiert wurde, schrieb sonst seine Bücher selbst. Gaga Corporation, die auch die anderen Filme von Hirokazu Kore-eda in Japan herausbrachte, arbeitet hier mit Toho zusammen. Der Start von "Monster" ist für Anfang Juni in den japanischen Kinos geplant. Damit gäbe es die Mögllichkeit, dass Hriokazu erneut beim Festival de Cannes Premiere feiern könnte.

Hirokazus "La verite - Leben und lügen lassen" realisierte Hirokazu in Frankreich, "Broker" in Südkorea.