VoD-Charts: "Manifest" noch knapp vor "The Crown"

"Manifest" und "The Crown" sind die neuen Staffeln, welche die Deutschen aktuell laut den VoD-Charts von Goldmedia mit Abstand am liebsten schauen.

Wie in der vergangenen Woche ist auch dieses Mal wieder die vierte und abschließende Staffel der Mystery-Serie "Manifest" auf Platz eins der deutschen VoD-Charts von Goldmedia. 4,34 Millionen Abrufe gab es exklusiv auf Netflix. Aber eventuell sind dort auch die Abrufe der vorherigen Staffeln mit einberechnet, die durch die neuen Folgen auch wieder angesagt sind.

Neu mit dabei auf Platz zwei ist die fünfte Staffel von "The Crown" mit 4,02 Millionen Abrufen - auch ein Netflix Exclusive. Auf Platz drei folgt der Dauerbrenner "The Big Bang Theory" mit drei Millionen Abrufen. Das endgültige Finale von "The Walking Dead" wird auf Disney+ geschaut und erreicht 2,36 Millionen Views. Die Top-5 wird von der britischen Gangsterserie "Peaky Blinders" komplettiert.

Ansonsten stehen da viele ältere Serien in der Top Ten: "Brooklyn Nine-Nine", "Two and a Half Men", "Modern Family" und "Grey's Anatomy". Nur der Netflix-Film "Falling for Christmas" auf Platz neun ist wirklich neu.

Top Ten:

1. Manifest - 4,34 Mio. Views

2. The Crown - 4,02 Mio.

3. The Big Bang Theory - 3,00 Mio.

4. The Walking Dead - 2,36 Mio.

5. Peaky Blinders - 2,22 Mio.

6. Brooklyn Nine-Nine - 2,06 Mio.

7. Two and a Half Men - 2,02 Mio.

8. Modern Family - 1,87 Mio.

9. Falling for Christmas - 1,84 Mio.

10. Grey's Anatomy - 1,74 Mio.

Quelle: vod-ratings.com