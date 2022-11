Urs Spörri über die Televisionale: "Das Modell der Zukunft"

Ab dem 21. November beginnt für das einstige Fernsehfilm-Festival Baden-Baden alsTelevisionale - Film- und Serienfestivalein neues Zeitalter. Blickpunkt:Film sprach mit dem künstlerischen Leiter Urs Spörri, der das Festival inzwischen gemeinsam mit Geschäftsführerin Daniela Ginten verantwortet.

Hätte ein reines Fernsehfilm-Festival noch eine Zukunft gehabt oder muss man den Fernsehfilm bald zu den gefährdeten Arten zählen?

URS SPÖRRI: Der Fernsehfilm hat es verdient, dass sich ihm weiterhin ein eigenes Festival widmet. Es war aber zwingend notwendig, den Blick zu weiten. In Deutschland gibt es sehr viele Neunzigminüter. Es braucht aber einen kritischen Blick darauf, um die Qualität heraus zu filtrieren, die zweifellos vorhanden ist. Wir sind an einem Punkt, da es immer weniger Fernsehfilmkritik gibt und stattdessen nur noch Kino- oder Serienkritik. Deshalb finde ich es unbedingt notwendig, dass es dieses Festival mit seiner langen Tradition weiterhin gibt. Aber wenn wir ausschließlich bei Neunzigminütern geblieben wären, wäre zwangsläufig irgendwann die Frage aufgekommen, ob das ausreicht.

War es allgemeiner Konsens, dass Serien mit einem eigenen Wettbewerb nach Baden-Baden gehören oder mussten Sie da Überzeugungsarbeit leisten?

URS SPÖRRI: Unsere Vorgängerin Cathrin Ehrlich hat uns da den Weg schon ein Stückweit geebnet. Sie hat sich in Formaten wie der Zukunftswerkstatt dezidiert Serienformaten gewidmet. Bereits unter ihrer Leitung war klar, dass sich etwas verändern muss. Ich dachte, es wird schwieriger, aber nein, alle waren angetan von der Öffnung des Festivals. Gerade auch in der veranstaltenden Deutschen Akademie der Darstellenden Künste fand man das enorm wichtig. Wir sind den selbstbewussten Schritt, den Deutschen Serienpreis ins Leben zu rufen, gerne gegangen. Denn bei den diversen Auszeichnungen in Deutschland wurden Serien bislang oft erst in zweiter Linie genannt. Bei uns soll es ganz offensiv der zweite Hauptpreis neben dem Fernsehfilmpreis sein.

Welche neuen Impulse wollten Sie generell setzen?

URS SPÖRRI: Bislang war das Festival sehr stark von den Öffentlich-Rechtlichen dominiert, die das Festival kennen, schätzen und unterstützen. Eine erste große Herausforderung war es daher zunächst einmal, die Kontakte zu den Privaten, zum Pay-TV, zu den Streamern zu knüpfen und unsere Ideen vorzustellen. Fast alle haben uns mit offenen Armen und Ohren empfangen. Der Gedanke, dass es einen Branchentreff gibt, bei dem man unkompliziert aufeinandertrifft und informell über Sendergrenzen hinweg diskutiert - das ist das Modell der Zukunft.

Konnten Sie auch die internationalen Konzerne wie Netflix und Amazon für Baden-Baden erwärmen?

URS SPÖRRI: Absolut. Einreichungen für die Wettbewerbe gab es von fast allen. Ein sehr positives Zeichen ist auch, dass Amazon und Netflix an unserer großen Abschlussdiskussion, "Was ist Qualität?", teilnehmen. Das soll ein Gipfeltreffen werden, bei dem fünf Entscheider:innen quer durch alle Anbieter diskutieren. Es kommen Petra Hengge von Prime Video, Lisa Kreimeyer von Netflix, Hauke Bartel von RTL, Alexander Bickel vom WDR und Frank Jastfelder von Sky. Mir ist es sehr wichtig, dass gerade auch die Sichtweisen der großen Player, die bislang nicht auf dem Festival vertreten waren, gehört werden und sie eine Stimme bekommen.

Sie als künstlerischer Leiter und Daniela Ginten als Geschäftsführerin bilden die neue Doppelspitze. Wie genau sind die Aufgaben zwischen Ihnen verteilt?

URS SPÖRRI: Zwischen uns besteht viel mehr Teamwork als eine Trennung der Bereiche. Das finde ich sehr schön, denn ich kenne auch andere Beispiele. Daniela Ginten ist selbst künstlerisch aktiv, leitet für die Akademie Theaterfestivals und hat auch einen total inhaltlichen Blick. Ich habe wiederum schon Festivals verantwortet, bei denen ich mich auch um die Finanzen gekümmert habe. So bin ich bei Sponsoring-Terminen meist dabei. Daniela hat sich wiederum stark bei der Neukonzipierung der Preisverleihungsgala eingebracht, weil sie da als Geschäftsführerin der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste viel Erfahrung mitbringt. Die Aufteilung ist nicht sehr strikt, wir haben über das Jahr verteilt sehr viel gemeinsam gemacht, dadurch konnte unser Konzept immer weiter wachsen, wobei wir hier auch immer sehr offen für Impulse aus der Branche waren.

Wie steht es um die Finanzierung? Das Festival ist gewachsen und wird wahrscheinlich mehr kosten. Haben Ihnen alte Finanziers die Treue gehalten, sind neue hinzugekommen?

URS SPÖRRI: Dadurch, dass wir den Deutschen Serienpreis ins Leben gerufen haben, sind tolle neue Partner ins Boot gekommen. So ist erstmals das Land Baden-Württemberg eingestiegen. Auch die Stadt Baden-Baden ist mit ihrer Veranstaltungsfirma Baden-Baden Events besonders hervorzuheben, dieses Engagement wurde deutlich angehoben. Das war auch zwingend notwendig, weil die Anforderungen größer geworden sind. Tatsächlich sind uns auch einige Partner abgesprungen, was aber allein Corona, Energiekrise und Inflation geschuldet ist. Für 2023 müssen wir uns noch breiter aufstellen und weitere Partner suchen, damit wir das Festival komplett nach unseren Vorstellungen umsetzen können. Die diesjährige Ausgabe ist ein erster Schritt. Wir wollen im dritten Jahr unserer gemeinsamen Leitung den Standard erreicht haben, den wir uns vorstellen.

Können Sie das präzisieren?

URS SPÖRRI: Wir haben allen unseren Partnern kommuniziert, dass wir uns in einem Prozess befinden. Wir wollen eine Feedback-Kultur einrichten, denn wir wollen ein Festival für die Sender und Streamer veranstalten, ein Festival, das auch aus Sicht der Redakteur:innen total Sinn macht, so dass es ein absolutes Muss wird, nach Baden-Baden zu kommen, wenn man mitbekommen will, was gerade vor sich geht. Für 2022 stand für uns an erster Stelle, dass die Inhalte bereits zu 100 Prozent dem entsprechen, was wir uns vorgenommen haben.

Wie groß war die Herausforderung, Serien, die ja sehr raumergreifend sind, in das Festival zu integrieren? Droht da nicht eine Kannibalisierung?

URS SPÖRRI: Wir haben uns für den Deutschen Serienpreis als gleichwertigen Wettbewerb zum Fernsehfilmwettbewerb entschieden. Es war klar, dass wir die Festivaltradition mit den öffentlich geführten Jury-Diskussionen in Anwesenheit von Publikum und Filmteam beibehalten wollen. In dieser Form ist das ziemlich einzigartig und jeder Film und jede Serie bekommt dafür einen 45-minütigen Slot. Im nächsten Schritt war klar, dass es eine zweite gleichwertige Jury geben muss. Bei den Serien zeigen wir exemplarisch eine Episode, aber das muss nicht zwingend die Pilotfolge sein. Die Macher:innen dürfen entscheiden, welche Folge gezeigt werden soll. Die Jury-Mitglieder haben im Vorfeld die Links zu allen Folgen bekommen und die Verpflichtung zum Festival jeweils die komplette nominierte Staffel gesehen zu haben. Bei der Aufführung haben wir uns für eine Blockbildung entschieden. Ich glaube, dann ist der Fokus auf den jeweiligen Preis größer und die Vergleichbarkeit einfacher. Die zehn Fernsehfilme werden von Montag bis Donnerstag gezeigt, die fünf Serien am Donnerstagnachmittag und am Freitag. Eine Kannibalisierung kann ich nicht erkennen, wir haben das Festival bewusst als Branchentreff organisiert, bei dem man im Idealfall das komplette Programm ohne konkurrierende Veranstaltung schauen kann.

Wie ging die Auswahl der Jurys über die Bühne?

URS SPÖRRI: Ich habe die Jurypräsident:innen, Dominik Graf und Lavinia Wilson angesprochen und bin dankbar, dass es mit beiden geklappt hat. Eine wichtige Neuerung ist, dass man sich nicht mehr für drei Jahre verpflichtet. Ein jährlicher Wechsel ist zeitgemäßer. Über die weiteren Mitglieder der Fernsehfilmjury bin ich mit Dominik in einen sehr engen Austausch gegangen. Wichtig war ihm, jemanden aus dem Bereich Schauspiel dabei zu haben. Bei der Serienjury war der Ablauf etwas anders, weil wir später dran waren, da sind mehr Ideen von Festivalseite eingeflossen. Uns allen war aber wichtig, möglichst vielseitig zu besetzen und den Anforderungen an Diversität Rechnung zu tragen. Besonders freut mich, dass Regisseur Johannes Naber zu den Juroren zählt, denn er verkörpert quasi die zweite Generation des Festivals. Seine Eltern Hermann und Lore Naber gehörten 1989 zu den Gründern der Baden-Badener Tage des Fernsehspiels, wie das Festival damals hieß. Der Sohn ist nun bei der Neuausrichtung Teil der ersten Serienjury. Das ist eine beabsichtigte Reminiszenz an die Traditionen des Festivals, die wir ja aufgreifen wollen, obwohl wir den Schritt in die Moderne wagen.

Gibt es künftig auch zwei Studierenden-Jurys?

URS SPÖRRI: So ist es. Ich möchte den Studierenden noch mehr Stimme verleihen. Deshalb gibt es auf dem Jury-Podium einen sechsten Sessel, auf dem immer ein anderer Studierender Platz nimmt. Ich finde es ungemein wichtig, dass immer jemand aus der jüngeren Generation mitdiskutiert und wir deren Blick nicht aus den Augen verlieren. In den Jurys sind die fünf wichtigsten Filmhochschulen vertreten, Filmakademie Baden-Württemberg, dffb Berlin, Filmuni Babelsberg, HFF München und KHM Köln.

Sie haben die Nominierungskriterien stark verändert. Wie haben die Sender darauf reagiert, dass sie keine Beiträge mehr nominieren können? Muss man befürchten, dass der eine oder andere abspringt?

URS SPÖRRI: Das wurde sportlich gesehen. Auch Sender, die dieses Jahr nicht in den Wettbewerben vertreten sind, haben sehr fair reagiert. Zielführend für das Festival ist, dass die Sender so viele Filme und Serien einreichen können, wie sie möchten. Der Einreichtopf ist nun viel größer. Das macht uns mehr Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Mein Eindruck ist, dass wir in der Breite an Qualität hinzugewonnen haben. Wenn man sich alle 15 Produktionen, die in Baden-Baden laufen werden, anschaut, kommt man am Schluss nicht umhin zu sagen, "Krass, wie gut das deutsche Fernsehen ist!" Mir ist das auch als Nachricht an das Publikum wichtig, da doch viele grundenttäuscht sind, weil sie in der schieren Masse oft bei schwächeren Filmen landen. Sonst verändert sich das Image des deutschen Films nicht, obwohl wir diese Qualitäten haben. Deswegen finde ich es so wichtig, dass es solche Best-of-Festivals gibt.

Wie gelangen Sie jetzt zur finalen Auswahl der Filme und Serien?

URS SPÖRRI: Aufgrund der Größe des Einreichtopfs, das waren rund 200 Filme, habe ich das erste Aussieben vorgenommen. Es blieben rund 40 Titel übrig, die dann den Akademie-Mitgliedern und der Vorauswahlkommission vorgelegt wurden. Die Akademie hat in geheimem Wahlverfahren fünf Filme ausgewählt, die weiteren fünf Nominierungen hat dann die Kommission bestimmt. Beim Serienpreis entscheidet eine andere Vorauswahlkommission alleine über die Nominierungen. Hier hat Julia Fidel, die auch für die Berlinale-Series-Sektion verantwortlich ist, die erste Vorauswahl getroffen.

Welchen Sendezeitraum berücksichtigen Sie bei Ihrer Auswahl?

URS SPÖRRI: Die Fernsehfilme mussten zwischen November vergangenen und dieses Jahres erstausgestrahlt worden sein, ob linear oder non-linear spielt keine Rolle. Das wird für die Zukunft relevant sein, da es immer mehr "Mediathek only"-Programme geben dürfte. Bei den Serien ist der Zeitraum von September bis September. Unser Auswahlzeitraum liegt im Sommer und da sind viele Serien, die im November veröffentlicht werden, noch nicht fertig.

Der 3Sat-Publikumpreis hat eine lange Tradition. In der Vergangenheit war es schwierig, die Privaten wegen der Ausstrahlung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu überzeugen, daran teilzunehmen. Nach mehr als zehn Jahren kommt es nun zum Comeback von RTL mit dem Film Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon". Wie ist Ihnen das gelungen?

URS SPÖRRI: Das ist Hauke Bartel und seiner Weitsicht zu verdanken. Er hat ja auch diese große Qualitätsoffensive bei RTL gestartet. Ich denke, dass man sich auch bei RTL etwas davon verspricht, wenn man hier in der Top 10 vertreten ist und gesehen wird. Vielleicht auch von Publikum, das sonst nicht RTL auf der Fernbedienung auswählt. Bei 3Sat war man darüber begeistert und ich freue mich sehr, dass das so reibungslos klappt. Am Ende liegt es immer an den Menschen, ob so etwas möglich ist oder nicht.

Am Publikumspreis mit 3Sat als Partner wollen Sie auch weiterhin festhalten?

URS SPÖRRI: Ich finde das genial. Bei einem Fernsehfilm-Festival die Filme von zuhause aus im Fernsehen zu sehen und dann darüber abzustimmen, ist doch die perfekte Verknüpfung. Die zehn Sendeplätze werden unter juristischer Aufsicht zugelost. Es gibt von 19. bis 23. November jeweils einen Slot um 20.15 Uhr und um 21.45 Uhr. Zudem sind die Filme in der Mediathek zu sehen.

Der letzte Festival-Tag stand bislang stets im Zeichen des MFG-Star. Das haben Sie aufgebrochen. Warum?

URS SPÖRRI: Beim MFG-Star handelt es sich um herausragende Nachwuchsproduktionen fürs Kino. Deshalb wollten wir diesen vier Filmen eine größere Sichtbarkeit geben und zeigen nun täglich einen nominierten Film in der für das öffentliche Publikum attraktiveren Abendschiene. Danach kommt es zum Gespräch zwischen unserem Juror Sönke Wortmann und den Regisseur:innen.

Den Ehrenpreis erhält Aylin Tezel. Wollten Sie den Rekord für die jüngste Ehrenpreisträgerin brechen?

URS SPÖRRI: Das ginge gar nicht, denn sie hat schon mal bei den Hofer Filmtagen einen Ehrenpreis bekommen. Ich finde es ein tolles Signal, für die Neuausrichtung des Festivals. Dieser Preis soll kein dezidierter Lebenswerk-Preis sein. Wir wollen damit jemanden auszeichnen, von dem man glaubt, dass er durch das, was er schon gemacht hat, eine große Zukunft vor sich hat. Die Akademie möchte wieder mehr Stellung zu aktuellen Themen der Darstellenden Künste beziehen und sich in Diskurse einbringen. Da ist es wichtig, Signale, wie eben mit diesem Preis, zu setzen. Aylin Tezel ist extrem vielfältig, eine echte Allrounderin, und sie steht für eine Generation, die vielleicht bislang in der Akademie noch unterrepräsentiert war.

Das Wettbewerbs-Programm ist pickepackevoll. Bleibt da überhaupt noch Platz und vor allem auch Energie für ein Rahmenprogramm?

URS SPÖRRI: Das Rahmenprogramm ist bei uns Teil des Hauptprogramms. Die Qualitätsdiskurse sollen einfach im Mittelpunkt stehen. Sie sollen aber nicht ausufernd, sondern kurz und knackig sein. Auf den Punkt. So kamen wir auf das neue Format "Black Box Baden-Baden". Das sind 30-minütige One-on-One-Gespräche mit sieben Kreativen, die mit ihren Filmen oder Serien in den Wettbewerben vertreten sind. Wir haben den Vorjahressieger Jens Susa, Julia von Heinz, Julia Jentsch, Marie Kreutzer, Michal Aviram, Matti Geschonneck und Jan Josef Liefers. Im Jahr unseres Umbruchs und in einer Zeit, in der sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk an vielen Stellen hinterfragen muss, machen wir ein knappes Rahmenprogramm, aber eines mit einem Roten Faden, den wir am Schluss mit dem Ergebnis aus den ganzen Qualitätsdiskussionen abbinden und nach außen spiegeln. Ich glaube, dass wir uns damit ganz nah am aktuellen Gesprächsbedarf befinden.

Sie sprachen schon an, dass auch die abschließende Preisgala, ein neues Gesicht bekommen soll. Was für eines?

URS SPÖRRI: Die Preisverleihung soll moderner werden als in der Vergangenheit. Wir werden in der Mitte des altehrwürdigen Bénazetsaals eine kleine Bühne errichten. Drumherum bestuhlen wir in U-Form. Es gibt kein gesetztes Essen mehr. Ich hoffe, dass es eine knackige unterhaltsame Show wird. Im Anschluss bringt dann Schauspieler Adam Bousdoukos, der aus vielen Fatih Akin-Filmen bestens bekannt ist, den Saal als DJ zum Beben. Mir wäre aber ein Aspekt noch wichtig.

Bitte.

URS SPÖRRI: Wir machen dieses Festival nicht für uns. Wir machen es für die Menschen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Fiktion machen. Wir sehen uns als dienstleistendes Festival, bieten beispielsweise auch work spaces mit Wlan-Verbindung, damit man auch seiner Alltagsarbeit nachgehen kann. Und natürlich wird das Festival weiterhin für die Bevölkerung und für Fachbesucher kostenlos zugänglich sein. Fachbesucher sollten sich nur über unsere Website anmelden.

Das Interview führte Frank Heine