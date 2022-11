Frankreich: Canal+ will wieder Pay-TV-Konkurrent OCS kaufen

2011 versuchte es Canal+ schon einmal, Pay-TV-Konkurrent OCS zu schlucken, was an der Kartellbehörde scheiterte. Nun gibt es offenbar einen zweiten Anlauf, der im Erfolgsfall zu insgesamt 12,5 Millionen Abonnenten führen würde.

Die zu Vivendi gehörende Canal+ Group ist laut Variety in Verhandlungen mit der Telekommunikationsfirma Orange eingetreten, um die Pay-TV-, Film- und Fernsehabteilung OCS zu kaufen. OCS ist hinter Canal+ das zweitgrößte französische Pay-TV-Angebot. Wobei Vivendi an der Pay-TV-Abteilung OCS bereits 33,3 Prozent hält und sie in Bundle auf seiner eigenen Plattform anbietet.

Falls die beiden Pay-TV-Angebote wirklich fusionieren wollten, tritt natürlich auch die Kartellbehörde wieder auf den Plan und müsste ihre Einwilligung geben. 2011 gab es bereits einen Versuch von Canal+, der an der Behörde scheiterte. Jetzt wird argumentiert, dass der Markt vielschichtiger mit den internationalen Streamingdiensten sei - eine ähnliche Argumentation, die schon nicht vor Kurzem bei M6 und TF1 zum Erfolg führte.

Ein Argument könnte aber sein, dass zum Beispiel Netflix allein in Frankreich 13 Millionen Abonnenten haben soll, Canal+ und OCS zusammengenommen aber "nur" 12,5 Millionen Abonnenten hätten. OCS ist ähnlich wie Sky in Deutschland der Pay-TV-Anbieter, der einen exklusiven Deal für HBO-Serien in Frankreich hat, wobei der jetzt gerade ausläuft und die Erstverwertungsrechte an Prime Video ab 2023 übergehen werden.