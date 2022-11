U5 mit weiterer ZDF-Serie

Mit "Becoming Charlie" ließ das Produktionshaus aus Frankfurt am Main aufhorchen, nun entsteht für "Das kleine Fernsehspiel" die Serie "Mensur".

Nach dem "Neoriginal" "Becoming Charlie", das als beste Serie für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war, arbeitet die Frankfurter U5 Filmproduktion an einer neuen Serie für das ZDF. "Mensur" entsteht als Koproduktion mit der Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel und erzählt von einem ehrgeizigen Studenten aus einfachen, migrantischen Verhältnissen, der sich von der Mitgliedschaft in einer traditionellen Studentenverbindung die große Chance auf eine erfolgreiche Zukunft erhofft.

Die am heutigen 18. November zu Ende gehenden Dreharbeiten fanden komplett in Hessen statt. Auch Cast und Crew sind stark hessisch geprägt. Den Studenten spielt mit Valon Krasniqi, ein Talent, das es noch zu entdecken gilt. Weitere Hauptrollen übernahmen Ferdinand Lehmann, Vito Sack und Roxana Samadi. Regie führten David Clay Diaz und Susan Gordanshekan nach den Drehbüchern von Joe Hofer und David Clay Diaz selbst. Die Bildgestaltung liegt in Händen von Dino Osmanovic.

Für U5 sind die beiden Chefs, Katrin Haase und Oliver Arnold produzentisch verantwortlich, Producerin ist Yvonne Wassong. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Christian Cloos und Jakob Zimmermann. Die Serie wird von Hessenfilm gefördert.