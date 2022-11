UMFRAGE Studio & Post: "Wir müssen familienfreundlicher werden"

Wir hörten uns bei Studios und Postproduktionshäusern zur Reform des Fördersystems und zum Fachkräftemangel um. Hier antwortet Alice Brauner, Geschäftsführerin CCC Filmkunst und CCC Filmstudios.

Worauf müsste bei einer grundlegenden Reform des Fördersystems der Fokus gelegt werden?

Ich kann mich nur immer wiederholen: Reizvoll für internationale Koproduktionen aller Art kann es nur sein, wenn hier Steueranreizmodelle gewährt werden und nicht nur Förderungen auf Bundesebene, deren Budgets zwar sukzessive angehoben werden, aber deren Mittel meist - wie beim GMPF - zuletzt teils schon Mitte des Jahres ausgeschöpft sind. Dies hält vor allem große internationale Auftraggeber von nicht verlässlich planbaren Investitionen ab, daher wäre ein Tax Incentive Modell für ausländische Filmunternehmen, die bei uns in deutsche Produktionen investieren und ergo auch hier drehen möchten, die bestmögliche Lösung. Und wollen wir weiterhin, dass Serien, die in Deutschland verortet sind, in Prag, Ungarn oder Südtirol gedreht werden? Eine aktuelle, von Bitkom in Auftrag gegebene Deloitte-Studie, die internationale Förderungen von Content-Produktionen untersucht hat, kommt zu dem Schluss, dass die Einführung eines einfachen und unbürokratischen Steueranreizmodells (anstelle des DFFF I und II und des GMPF) nicht nur zu makroökonomischen Gewinnen, sondern sogar zu einem potenziellen Steuermehraufkommen führt. Dabei können etablierte Länder- und Kulturförderungen erhalten bleiben, was die Umsetzung vereinfacht. Andere Länder wie England, Spanien oder Ungarn profitierten schon heute von solchen Modellen. Deutschland muss und kann jetzt aufschließen.

Wie sehr ist Ihr Unternehmen vom Fachkräftemangel betroffen - und was kann aus Ihrer Sicht dagegen unternommen werden?

Unsere Studios sind glücklicherweise noch nicht vom Fachkräftemangel betroffen. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit denselben festangestellten Mitarbeiter/innen zusammen, die uns loyal die Treue halten. In der Produktion stellt sich das anders dar: Die Bedürfnisse der jüngeren Generation haben sich geändert. Um wieder mehr junge Menschen für unsere Branche zu begeistern, müssen die Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen verbessert werden. Hier geht es nicht nur um monetäre Aspekte, sondern um den Wunsch, nicht alles der Arbeit unterzuordnen, sondern eben auch Zeit für andere Prioritäten im Leben zu haben. Daher müssen wir, und das sage ich als Mutter, in jedem Falle neben vielen anderen dringend nötigen Verbesserungen, auch familienfreundlicher werden.

Zudem sollten auch in der Filmbranche für gut ausgebildete ausländische Fachkräfte steuerliche Anreize geschaffen werden, damit sie nach Deutschland kommen. Hier gibt es eine Vielzahl von Incentivierungsmaßnahmen, die über Steuervergünstigungen einfach umgesetzt werden könnten. Israel ist ein Beispiel für eine anerkannte Volkswirtschaft, die seit Jahren erfolgreich ausländische Fachkräfte durch Steuervergünstigungen incentiviert.

Worin sehen Sie (abseits des Fachkräftemangels) die aktuell größte Herausforderung für die Branche - und worin die größte Chance?

Es scheint, als ob der Produktionsboom der vergangenen Jahre nicht mehr nur steil nach oben zeigt. Es gibt schon Streamer wie Lionsgate+, die sich vom deutschen Markt zurückziehen, andere große Auftraggeber überlegen mittlerweile sehr genau, welche Produktionen sie für welche Content Communities in Auftrag geben. Die hohe Qualität vieler deutscher Produktionen, die auch international große Erfolge feiern, wird sich hoffentlich weiterhin vor wahlloser Quantität durchsetzen. Dafür müssen allerdings nationale TV-Sender und die Streaminganbieter ihre Etats den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen.