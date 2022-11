Lower Austrian Film Commission: Mission mit Vision

Die Lower Austrian Film Commission feiert zehnjähriges Jubiläum undsetzt mit ihrem Kompetenzzentrum für Green Filming, Evergreen Prisma, weiterhin wichtige Akzente für grüne Transformation und Creative Responsibility. Erschienen ist der Beitrag im aktuellen Blickpunkt:Film-Sonderheft "Green Production".

Zum zehnjährigen Jubiläum der LAFC freut sich Dietlind Rott, dass ihr 2018 entwickeltes Konzept eines praxisorientierten Kompetenzzentrums - Evergreen Prisma - aufgegangen ist: "Die damit zusammenhängenden, vielschichtigen Themen brauchen die spezifische, praxisnahe und zentrale Bündelung für die Branche", konstatiert sie. "In Österreich konnten wir in wenigen Jahren ein Synergiemodell mit einem Maßnahmenbündel für Green Filming aufbauen, durch das sich Institutionen und Filmschaffende in ihrem Nachhaltigkeitsstreben nicht nur ergänzen, sondern ihre Zugänge auch miteinander weiterentwickeln. Zwischen Filmschaffenden und Filminstitutionen ist dadurch auch eine neue Kommunikationsebene entstanden. Ein pulsierendes Netzwerk, das nun gemeinsam, dabei verantwortungsvoll und lösungsorientiert neue Wege für die nachhaltige Ausrichtung der Branche sucht und findet."

Von Filmförderern ebenso wie von Sendern auch bei grenzübergreifenden Koproduktionen offiziell anerkannt, gibt das Evergreen Prisma den qualitativ hochwertigen Standard für Green Filming vor. Nicht nur in Österreich, es gilt mittlerweile auch europaweit als Kompetenzstelle und Leuchtturmprojekt. Leiterin und Green Film Consultant Dietlind Rott, die seit mehreren Jahren aktives Mitglied internationaler Think Tanks für Nachhaltigkeitsthemen beim Film ist, wurde für ihre innovative Leistung kürzlich mit dem Liese-Prokop-Frauenpreis in der Kategorie Kunst, Kultur und Medien ausgezeichnet.

Seine Funktion als Brückeninstrument für Green Filming baut Evergreen Prisma weiter aus, etwa Richtung einheitlicher CO2-Datenerhebung und -auswertung, oder mit der Gründung der Arbeitsgruppe "Green Co/Pro Europe".

Institutionen wie das Österreichische Filminstitut (ÖFI), das ab Januar 2023 auch den Grünen Bonus des österreichischen Steueranreizes abwickeln wird, fordert bei grün ausgerichteten Förderanträgen laut aktuellem Maßnahmenkatalog bereits den verbindlichen und frühzeitigen Einsatz von nachweislich professionellen Green Film Consultants ein, außerdem eine nachvollziehbare Kommunikation in Form von grünen Konzepten, Abschlussberichten und CO2-Berechnungen auf Grundlage des Evergreen Prisma Rechners, die in Folge ausgewertet werden. "Wir entwickeln unser Angebot stetig weiter, auch den CO2-Rechner", so Rott. "Auch viele ausländische Interessierte nutzen unseren Service. Die Anfragen betreffen Kooperationen, Vorträge, Workshops, Mentoring und Projektbegleitungen, auch die Zugriffe von Nutzer:innen auf unseren digitalen Servicebereich sind zahlreich. Das aktive Engagement der Partner:innen in unserem grünen Netzwerk wird immer stärker. Die Arbeit mit dem Filmnachwuchs ist ebenfalls sehr wichtig. Neben speziellen Workshops für diese Zielgruppe begleiten wir Bachelor- und Masterarbeiten von Studierenden ebenso wie universitäre Studien aus dem In- und Ausland."

Einheitliche Bedingungen für Europa

Die grünen Filmförderrichtlinien in Europa werden zahlreicher und zunehmend verpflichtend. "Derzeit befinden wir uns in Europa in einer Phase des Green Filming, in der konzentriertes Augenmerk auf das Ziel der klimaneutralen Filmproduktion ebenso wie auf die zugrundeliegenden Werte von Nachhaltigkeit erforderlich sind - grüne Maßnahmen müssen glaubwürdig und nachvollziehbar sein", so Rott. Die Weiterentwicklung in Sachen Green Filming ist in vollem Gange. Seit 2020 erweiterten lokale Filmförderinstitutionen, allen voran das Österreichische Filminstitut mit Nina Hauser als ausgebildeter Green Film Consultant, ihre Richtlinien offiziell um Green Filming. In der Ausbildungsschiene des Evergreen Prisma wurden zahlreiche Kolleg:innen aus Filmförderinstitutionen geschult, die nun intern die grünen Agenden betreuen, Maßnahmenkataloge etablieren, die Schnittstelle zum Evergreen Prisma bilden und in ihren Institutionen auch für Anliegen der Green Film Consultants zur Verfügung stehen. "Das jüngst beschlossene österreichische Steueranreizmodell von 30 % ist nicht zuletzt durch die vielschichtige Arbeit des Evergreen Prisma mit einem 'Grünen Bonus' von 5 % mitgezogen", meint Rott. Für die effektive Umsetzung eines solchen Green Filming-Anreizes ab 01. Jatenz sowohl bei Filmschaffenden als auch in den Filminstitutionen selbst Voraussetzung - in Form nachvollziehbarer Prozesse, die mit Praxisnähe weiter erprobt werden wollen. Mit dem Grünen Bonus als Teil des österreichischen Steueranreizes sind mehrere, aufeinander aufbauende bzw. einander ergänzende Komponenten vorhanden. Das Umweltzeichen 76 für Film- und TV-Projekte ist ein staatliches Green Filming-Label, das durch eine öffentliche Institution vergeben wird. Kooperationen im Inland und der aktive Austausch mit der internationalen grünen Filmlandschaft durch Evergreen Prisma verstärken grüne Filmförderanreize.

Bei einem Vortrag für österreichische Filmförderinstitutionen beleuchtete Rott kürzlich den Status Quo von Green Filming in Europa. Dazu zog sie auch die deutschsprachige, von Ökopol und Klim­aktiv durchgeführte Studie "Reallabor" heran, die Ende Juni 2022 publiziert wurde. Sie befasst sich speziell mit der praktischen Erprobung möglicher Anforderungen an ökologische Mindeststandards bei der audiovisuellen Produktion. Die Studie stelle bezüglich kollaborativ genutzter Instrumente fest, dass damit der Mehrwert gesteigert werden könne und weise für die gezielte Weiterentwicklung branchenweiter Nachhaltigkeitsbestrebungen aus, dass auch eine rasche Umsetzung komplementärer Umweltschutzmaßnahmen an den Produktionsstandorten notwendig ist. "Und es braucht professionelle Green Film Consultants!", bilanziert Rott. Die Studie zeige anschaulich, was für das Auf- und Umsetzen eines effektiven Maßnahmenbündels zentral ist: "Die Maßnahmen für länderübergreifendes Green Filming sollten so vorausschauend wie fundiert gestaltet und möglichst miteinander abgestimmt werden. Wir brauchen auch Green Filming Expert:innen in den Auswahlgremien von Filmförderstellen, außerdem neben dem Ausbau von Kapazitäten Wissenstransfer vor allem mit praktischem Mehrwert, sowohl für Filmschaffende als auch zwischen den Filminstitutionen in Europa."

Koordination zwischen den Ländern

"Wir bauen Brücken", fährt Rott fort. "Es gibt mehrere Brückeninstrumente, die sich als gemeinsame Schnittstellen bewährt haben: Das Prinzip eines Kompetenzzentrum für Green Filming mit fundiertem Wissenstransfer, die Green Film Consultants für die professionelle Umsetzung grüner Filmprojekte, ein gemeinsamer, filmspezifischer CO2-Rechner, mit dem sich vergleichbare Daten erheben lassen, ökologische Mindeststandards mit Muss-/Soll-/Kann-Kriterien, spezifische Prüfkataloge und eine fundierte Prüfkompetenz seitens der Institutionen, außerdem ein seriöses Green Label als offizieller Nachweis der Glaubwürdigkeit und eine gezielte Netzwerkarbeit als Basis für die stete Weiterentwicklung aller erforderlichen Prozesse."

Als Beispiel für länderübergreifende Koordination führt sie die Arbeitsgruppe "Green Co/Pro Europe" an, die im Frühjahr 2022 gegründet wurde. Hier sollen die notwendigen Prozesse für Green Filming bei internationalen Koproduktionen gemeinsam gestaltet, vereinheitlicht und verschlankt werden. Zusammengeschlossen haben sich dafür Partner:innen aus Filminstitutionen und Expert:innen aus Ländern, die bereits seit längerem Maßnahmen für nachhaltiges Filmschaffen implementiert haben. Evergreen Prisma ist auch aktiv in der Arbeitsgruppe Green Regio der europäischen Vereinigung regionaler Filmförderstellen Cine Regio. Auf europäischer Filmförderebene gibt es seit 2021 außerdem die Sustainability Study Group von Eurimages. Auch in seit langem etablierten Verbänden wie der EUFCN (European Film Commissions Network) oder im weltweiten Netzwerk AFCI (Association of Film Commissioners International) nimmt das Thema Green Filming zunehmend Fahrt auf.

Wie wird sich die Energiekrise niederschlagen?

Das Thema Nachhaltigkeit dreht sich nicht nur um gesellschaftliche und politische Entscheidungen, sondern auch um persönliche. Rott: "Wir sehen uns mit vielen komplexen Dimensionen konfrontiert, das kann schnell überfordern oder demotivieren. Daher ist es so wichtig, einen Praxiszugang zu diesen verschiedenen Ebenen zu schaffen. Es geht krisenbedingt vermehrt um die Wirksamkeit des Individuums, gleichzeitig um ein neues Selbstverständnis, ein aktiver Teil der planetarischen Gesellschaft zu sein. Die Unsicherheit ist verständlicherweise groß, durch die bereits wahrnehmbaren und für die nahe Zukunft prognostizierten Auswirkungen der Klimaerwärmung wächst sie zusehends. Es braucht daher vermehrt Bildung gepaart mit fähigen Instrumenten, die uns durch diese tektonische Zeit der Unsicherheit in ein Umdenken und in Richtung aktives Handeln tragen." Die Themen Energie, Infrastruktur oder innovative Technologien sind fester Bestandteil der Ausbildung und Arbeit der professionellen Green Film Consultants. »In Anbetracht der aktuellen Situation haben diese Themen nicht nur an Brisanz gewonnen, es tut sich vielmehr die Chance auf, wirksame Maßnahmen auf Ebenen zu etablieren, die vor der Krise kaum denkbar oder umsetzbar schienen. Wichtig wäre, dass eben diese Systeme und Maßnahmen, die nun krisenbedingt etwa durch Energieknappheit etabliert werden, die Bestrebungen der grünen Transformation nicht unterwandern, sondern unterstützen. Die aktuelle Krisensituation zeigt deutlich, dass ein zeitnahes Umlenken in Sachen Energie und Klima notwendig ist und es für eine tragfähige Umsetzung gezielte Abstimmung und innovative Ideen braucht. Innovation und Kreativität sollten daher verstärkt gefördert werden, denn in ihnen zeigt sich großes Potenzial, um die Klimaziele noch zu erreichen."

Betreff Landes- und Europapolitik

Es bestehe dringender Handlungsbedarf, der jedoch die Komplexität der Zusammenhänge und die dafür notwendige Expertise nicht nur mit einbeziehen, sondern zur Grundlage von kurz-, mittel- und langfristigen Entscheidungen machen sollte. Die nächsten, konkreten Schritte sollten bis auf EU-Ebene reichen. Rott formuliert die anstehenden Fragen: "Welchen Mehrwert können wir erzeugen? Wie lassen sich mit seriösem Anspruch koproduzierte, grüne Filmprojekte zwischen Ländern betreuen? Wie deren Maßnahmen auch länderübergreifend nachweisen? Wie können neben der Best Practice die in den Ländern erhobenen Daten für eine europaweite Evaluierung zusammenfließen, auch wenn sie auf unterschiedlichen Systemen beruhen? Wie können wir bereits bestehende Systeme und Strukturen des Green Filming gleichzeitig weiterentwickeln und zusammenbringen, um sie zu vereinheitlichen, jedoch ohne an bestehender Qualität einzubüßen? Wie lassen sich grüne Projekte prüfen - bei der Einreichung, in Fördergremien? Wer entscheidet auf Basis wovon? Wer prüft die weitere Umsetzung und letztendlich den Abschluss des grünen Projekts? Wie können wir in Europa in Sachen Green Filming noch besser voneinander lernen? Was ist unter einem wirksamen Training zu verstehen? Welche 'Geschäftsmodelle' entwickeln sich auf diesem Terrain des Green Filming, sind sie genügend auf das ausgerichtet, was wir brauchen? Und was brauchen die Filmschaffenden für die Praxis - wie kann etwa umgehend für alternative und innovative Technik bzw. Infrastruktur gesorgt werden?" Viele dieser Fragen betreffen auch die Themenfelder Zuständigkeit und Verantwortung. Nur zielführende Netzwerkarbeit der Expert:innen und sinnvolle Kooperationen können Synergien schaffen, die in Anbetracht der Klimaerwärmung auch zeitsparend wirksam werden.

Ein eigener Filmberuf ist entstanden

Professionelle Green Film Consultancy wird zunehmend Voraussetzung seitens der Filmförderstellen. Sie kann frühzeitig in der Planungsphase alternative Handlungsweisen auf Basis fundierter Ana­lysen aufzeigen und eventuelle Mehr­kosten bzw. Einsparungspotenzial kalkulieren. Direkt vor und während der Dreharbeiten geht es für die Green Film Consultants vor allem darum, die Umweltstandards, auf die man sich mit der Produktion und den kreativen Bereichen verständigt hat, an alle Beteiligten zu kommunizieren, um schließlich die geplanten Maßnahmen im Drehalltag umzusetzen. Nach Abschluss der Produktion erfolgt die Evaluierung, das Erstellen der CO2-Bilanz und die Datendokumentation. Anhand dieses Profils ist klar, dass es sich hierbei um keinen Nebenjob handelt, sondern um einen eigenen Filmberuf. Im vergangenen Jahr wurde die Interessensvertretung der Green Film Consultants Austria, der VGFCA, gegründet. Das Credo des VGFCA ist klar definiert: In jeder Arbeitsphase stellen professionelle Green Film Consultants faktenbasierte Arbeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit an oberste Stelle. Der VGFCA vertritt politisch diesen neuen Filmberuf und ist bereits in den österreichischen Dachverband der Filmschaffenden aufgenommen worden. Als zentrale Schnittstelle für Green Filming unterstützt das Evergreen Prisma den VGFCA seit seiner Gründungsphase und informiert ihn zu Neuerungen bezüglich Green Filming im In- und Ausland. Rott: "Die erforderlichen Prozesse in den Produktionsfirmen, die grünen Vorgaben der Filmförderstellen, die Anerkennung der beruflichen Tätigkeit, die Umstellung der Prozesse der Projekte - all das braucht Unterstützung und viel Kommunikationsarbeit, dafür bündeln wir unsere Kräfte!"

Marga Boehle