Amazon und Sony arbeiten bei Marvel-Serien zusammen

Amazon soll mehrere Realserien anschieben, die auf Figuren aus dem Marvel-Universum basieren, deren Rechte bei Sony liegen. Laut "Variety" soll die erste Serie des neuen Deals zwischen Amazon und Sony "Silk: Spider Society" sein. Entwickelt wurde sie von Angela Kang, die als Showrunnerin beim Erfolgsformat "The Walking Dead" mitwirkte, sowie Phil Lordund Chris Miller, Produzenten des Mega-Hits "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Kang soll auch bei "Silk" als Showrunnerin fungieren im Rahmen eines mehrjährigen Overall-Fernsehdeals, den sie mit dem Streamer geschlossen hat. Gemeinsam mit Lord und Miller zeichnet sie auch als Executive Producer der Serie verantwortlich. Als Studio ist Sony Pictures Television dabei, mit denen wiederum Lord und Miller einen Overall-Deal haben. "Silk: Spider Society" folgt dem Marvel-Charakter Cindy Moon, einer Amerikanerin mit koreanischen Wurzeln, die von derselben Spinne wie Peter Parker gebissen wurde bei ihrer Flucht und Suche nach ihrer verschwundenen Familie und ihrem Weg, Superheldin Silk zu werden. In den USA wird die Serie zunächst auf dem linearen Sender MGM+ ausgestrahlt, der auch zur Amazon-Familie gehört, und im Anschluss weltweit auf Prime Video launchen.