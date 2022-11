"Apolonia, Apolonia" gewinnt in Amsterdam

Das große Dokumentarfilmfestival in Amsterdam IDFA, das noch bis Sonntag läuft, verkündete gestern Abend die Gewinner. Als bester internationaler Film wurde Lea Globs Künstlerlnnenporträt "Apolonia, Apolonia" gewürdigt. Die dänische Filmemacherin begleitete die aus Paris stammende Künstlerin Apolonia Sokol 13 Jahre in ihrer Karriere. Für die beste Regie wurde Simon Chambers' "Much Ado About Dying", ein komisches Porträt seines Onkels in seinen letzten Jahren, ausgezeichnet. Im Envision Wettbewerb gewann Angie Vinchitos "Manifesto" als bester Film. Er besteht ausschließlich aus Found Footage, teils schockierende Videos russischer Teeanger.

Die komplette Liste der Gewinner der 35. Ausgabe, zu der auch ein (Koproduktions-)Markt gehört. Sie begann am 9. November.