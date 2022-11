Von "Scream" zu "Die Klapperschlange"

Das schon länger geplante Remake von John Carpenter dystopischen Action-Klassiker "Die Klapperschlange" konkretisiert sich. Radio Silence soll das Remake in Angriff nehmen. John Carpenter, Macher des Filmes von 1981 mit Kurt Russell in der Titelrolle, soll als Executive Producer wirken neben den eigentlichen Produzenten Andrew Rona und Alex Heineman mit ihrer The Picture Company, die bei Studiocanal angedockt ist. 20th Century ist Studiopartner

Hinter Radio Silence stehen Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett und Chad Villella, die Ready Or Not" und nach ihrem erfolgreichem Scream"-Reboot Anfang des Jahres im nächsten Jahr mit dem Sequel dazu bei Paramount herauskommen.

Studiocanal hatte "Die Klapperschlange" Anfang November in seiner Best of Cinema-Reihe in Deutschland herausgebracht.

Für das Remake oder Update war zu einem früheren Zeitpunkt Robert Rodriguez als Regisseur im Gespräch. Davor hatte Joel Silver ein Remake im Auge und Neal H Moritz plante mit Len Wiseman als Regisseur. Als Darsteller waren u.a. Gerard Butler und Charlie Hunnam gehandelt worden.