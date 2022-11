Bradley Cooper wird "Bullitt"

Steven Spielberg und Bradley Cooper planen den Steve McQueen-Klassiker "Bullitt" wieder zu beleben. Spielberg soll einen Film basierend auf dem Klassiker, wie es in der US-Presse heißt, inszenieren mit Cooper in der Titelrolle.

Steven Spielberg und Bradley Cooper planen den Steve McQueen-Klassiker Bullitt" wieder zu beleben. Spielberg soll einen Film basierend auf dem Klassiker, wie es in der US-Presse heißt, inszenieren mit Cooper in der ikonischen Rolle von McQueen als Cop Frank Bullitt. Die beiden sollen auch produzieren zusammen mit Kristie Macosko Krieger. Spielberg, Cooper und Macosko Krieger arbeiten auch beim Leonard-Bernstein-Biopic Maestro" zusammen, in dem Cooper die Hauptfigur spielte, den Film inszenierte und produziert. Ursprünglich wollte Spielberg selbst Regie führen. Josh Singer, Autor von Spotlight" und "Maestro", schreibt auch das Drehbuch zu "Bullitt", das zusammen mit Warner noch in der frühen Entwicklung ist. McQueens Sohn Chad McQueen und seine Enkelin Molly McQueen agieren als Executive Producer.

Peter Yates Thriller aus dem Jahr 1986 featurt eine der berühmtesten Autoverfolgungsjagden der Filmgeschichte und gewann einen Oscar für den Schnitt.

"Maestro" wird im nächsten Jahr bei Netflix zu sehen sein. Spielbergs jüngster Film Die Fabelmans" startete am 11. November in den US-Kinos mit einem herausragenden Locationschnitt.