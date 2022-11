Foto des Tages: Deutscher Kurzfilmpreis verliehen

Kino

Die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth hat gestern Abend die Deutschen Kurzfilmpreise 2022 verliehen. Die feierliche Vergabezeremonie fand in der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg statt und wurde als Live-Stream übertragen. Die Preisverleihung wurde in Zusammenarbeit mit der Kurzfilm Agentur Hamburg ausgerichtet. Am gestrigen Abend wurden Prämien von insgesamt 275.000 Euro vergeben. Das Foto zeigt Claudia Roth (2.v.l.) im Kreise der Gewinner:innen (v.l.n.r): Gernot Wieland mit seinem Film "Bird In Italian Is Uccello", Sophia Groening und Bazon Rosengarth für den Film "Muss ja nicht sein, dass es heute ist", Mónica Martins Nunes für "Sortes", Marian Mayland für "Lamarck", Mo Harawe für den Film "Will My Parents Come To See Me" und Nikita Diakur für "Backflip". Foto: Maxe Probst. (PR-Veröffentlichung)