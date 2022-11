Kinocharts Deutschland Trend: Einfach mal noch ein deutscher Hit

Auch an Wochenende zwei ist "Black Panther: Wakanda Forever" die klare Nummer eins in den deutschen Kinos. Direkt dahinter landet Karoline Herfurth ihren zweiten Hit in den deutschen Kinos in diesem Jahr nach "Wunderschön": "Einfach mal was Schönes" startet stark auf Platz zwei.

Auch an Wochenende zwei ist Black Panther: Wakanda Forever" die klare Nummer eins in den deutschen Kinos. Gestern kam der Marvel-Hit auf knapp 30.000 verkaufte Tickets und 325.000 Euro Umsatz. Das verspricht bis Sonntag weitere 250.000 bis 300.000 Zuschauer, womit gesamt die Eine-Mio.-Besucher-Marke bereits in greifbare Nähe rückt.

Direkt dahinter landet Karoline Herfurth ihren zweiten Hit in den deutschen Kinos in diesem Jahr nach Wunderschön", der nächste lokale Hit von Warner Bros: Einfach mal was Schönes" startet stark auf Platz zwei mit 16.500 Besuchern und 155.000 Euro Umsatz in 620 Kinos, was auf ein erstes Wochenende mit rund 150.000 Ticketverkäufen hoffen lässt. Platz drei gehört dem auch an Wochenende vier unverändert zugkräftigen "Rheingold", der gestern bei etwas mehr als 10.000 Besuchen und 100.000 Euro Boxoffice lag. Hier sollten für das gesamte Wochenende vielleicht sogar noch einmal sechsstellige Besucherzahlen möglich sein. Gesamt kratzt der Film von Fatih Akin dann bereits an der 800.000-Zuschauer-Marke.

Auf Platz vier wartet mit der pechschwarzen Horrorkomödie The Menu" mit Ralph Fiennes bereits der nächste Neustart, der in 278 Kinos gut loslegte mit knapp 10.000 Kinogängern und 85.000 Euro Umsatz. Bis Sonntag strebt der Publikumsliebling aus Toronto auf etwa 80.000 Zuschauer zu. Der Nachname" beschließt die Top fünf mit 5000 verkauften Eintrittskarten und 45.000 Euro Umsatz. Die Komödie von Sönke Wortmann sollte bis Sonntag knapp 50.000 Besucher zählen und würde damit gesamt auf die 700.000-Besuche-Marke zusteuern.

Außerdem neu in den Top 20: The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" von Florian Sigl startet auf Platz 15 in 278 Kinos mit 1100 Besuchern und 9500 Euro Umsatz; direkt dahinter findet sich die Doku Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song", die in 55 Kinos mit 950 Zuschauern und 8500 Euro Kasse anlief.