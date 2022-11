Stefan Hoff, VTFF-Vorstandsvorsitzender: "Drauflosdrehen geht nicht mehr"

Der Verband technischer Betriebe für Film- und Fernsehen (VTFF) will seinen grünen Kurs fortsetzen. Vorstandsvorsitzender Stefan Hoff über den steinigen Weg der Dienstleister zum nachhaltigen Produzieren. Das Interview ist im aktuellen Blickpunkt:Film-Special zum Thema "Green Production" erschienen.

Der VTFF war neben Sendern, Produzenten und anderen Marktteilnehmern bei der Initiative "Green Shooting" von Anfang an dabei. Was hat Ihren Verband dazu bewogen, mitzumachen?

STEFAN HOFF: Das hatte mehrere Gründe. Da ist zunächst der Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung. Auch den technisch-kreativen Dienstleistern unserer Branche ist klar, dass sie angesichts des Klimawandels handeln müssen. Einfach so drauflosdrehen, ohne den Ressourcenverbrauch und den CO2-Fußabdruck zu beachten, geht nicht mehr. Außerdem wollten wir nicht warten, bis der Gesetzgeber uns Regeln vorgibt, sondern wir wollten proaktiv handeln. Dies ist uns nach einem langen Diskussionsprozess mit den anderen Branchenvertretern, der nicht immer einfach war, auch gelungen. Die seit dem 1. Januar dieses Jahres geltende Selbstverpflichtung, ökologische Standards beim Dreh einzuhalten, ruht auf einem breiten Bündnis aller relevanten Marktteilnehmer.

Den Begriff "Selbstverpflichtung" umweht der Ruch des Unverbindlichen. Man klebt irgendwo ein grünes Label drauf, macht aber so weiter wie bisher.

STEFAN HOFF: Beim "Green Shooting" kann sich keiner mehr wegducken, die Dienstleister am wenigsten. Es gibt einen klaren Kriterienkatalog, den die Produktionen einhalten müssen, es gibt Dokumentationspflichten und es gibt Green Consultants aus dem Unternehmen oder von außerhalb, die die Umsetzung der Öko-Standards überwachen. Das Label "Green Motion", das am Ende einer grünen Filmproduktion vergeben wird, ist also kein Etikettenschwindel, sondern das überprüfbare Ergebnis konsequenten grünen Handelns bei der Vorbereitung eines Filmprojekts, am Set, in der Postproduktion und beim Vertrieb. Entlang der gesamten Produktionskette ist nachhaltiges Handeln gefordert.

Corona, Ukrainekrieg, Inflation, Energiekrise - der wirtschaftliche Druck auf die technisch-kreativen Dienstleister ist enorm. Rutscht da das Thema "Green Shooting" nicht automatisch nach hinten?

STEFAN HOFF: Der VTFF hat kürzlich bei einem Herbst-Barometer die aktuelle Situation seiner Mitglieder abgefragt. Beim Thema "Green Shooting" war das Ergebnis eindeutig: Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation wollen 68 Prozent unserer Mitglieder "auf jeden Fall" oder "sehr wahrscheinlich" auch 2023 in den Bereichen Energie, Mobilität und Ressourcenverwendung in ökologische Maßnahmen investieren. Immerhin stehen unsere Mitglieder für mehr als die Hälfte des Produktionsvolumens der Dienstleister in der Film- und Fernsehindustrie.

Das grüne Bewusstsein unserer Mitglieder ist also sehr ausgeprägt, dies sehen wir auch an dem Engagement, mit dem sich die Unternehmen in den entsprechenden Arbeitsgruppen unseres Verbandes bei dem Thema einbringen.

STEFAN HOFF: Die Dienstleister der Film- und TV-Branche sind die wesentlichen Treiber in dem schwierigen Transformationsprozess zu nachhaltigem Produzieren. Sie müssen in grünes Equipment investieren, entlang der Produktionskette nachhaltige Standards implementieren, Dokumentationspflichten erfüllen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schulen etc. Dies alles geschieht in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt, in dem die Renditen oftmals hauchdünn sind. Allerdings erleben wir, dass diese Anstrengungen oft nicht entsprechend honoriert und wertgeschätzt werden.

Wie meinen Sie das?

STEFAN HOFF: Der Anteil der Dienstleister an der gesamten Wertschöpfung der Film- und Fernsehindustrie ist einfach zu gering. Häufig müssen unsere Verleiher, Postproductioner, Studiobetreiber und die anderen Dienstleister erleben, dass die Gage mancher Schauspieler am Produktionsvolumen höher ist als ihre. Das ist gerade mit Blick auf die Durchsetzung ökologischer Standards ein unhaltbarer Zustand. "Money for Value", also die angemessene Honorierung hoher Servicequalität, muss auch und gerade bei der Implementierung einer nachhaltigen Produktionsweise gelten. Bei künftigen Ausschreibungen darf nicht der billigste Dienstleister den Zuschlag bekommen, wie es unsere Dienstleister immer wieder erleben müssen, sondern derjenige, der »Green Shooting« operativ konsequent umsetzt. Wer mit »Green Motion« keinen Etikettenschwindel treiben will, muss auch bereit sein, in grüne Produktionen zu investieren. Dies werden wir im Dialog mit unseren Partnern, den Sendern und Produzenten, weiterhin sehr deutlich machen.

Vor kurzem gab es einen gemeinsamen Brief von Ihrem Geschäftsführer Achim Rohnke und dem Geschäftsführer der Produzentenallianz, Björn Böhning, anlässlich der Bund-Länder-Beratungen zur Energiekrise. Was muss von Seiten der Politik passieren?

STEFAN HOFF: Der VTFF fordert seit langem von der Politik Förderprogramme, die mit den spezifischen Bedingungen unserer Branche kompatibel sind. Die bislang von Bund und Ländern aufgelegten Förderungen einer nachhaltigen Produktionsweise gehen an den Bedürfnissen unserer Mitglieder weitgehend vorbei. Sie sind zu bürokratisch und zu langwierig. Unsere Mitglieder sind zumeist klein und mittelständisch, ihnen fehlt für einen Hindernislauf durch die Genehmigungsverfahren der finanzielle Atem. Doch man muss mit Blick auf den ökologischen Transformationsprozess das Problem bei der Wurzel packen: der Reform der deutschen Filmförderung. Statt weiterhin mit der Gießkanne tröpfchenweise Fördermittel zu verteilen, sollte der Gesetzgeber ein steuerbasiertes Anreizmodell schaffen, das sich speziell an den Bedürfnissen der Produktionsdienstleister orientiert. Dies hat sich in anderen Ländern als "Game Changer" erwiesen, etwa in Großbritannien. Dort befindet sich die Branche dank einer geschickten Förderpolitik bei der Produktion von Filmen und hochwertigen TV-Produktionen auf Rekordniveau. Bis 2025 wollen die Briten die Studiokapazitäten verdoppeln. Diese Förderpolitik könnte für Deutschland ein Vorbild sein. Aus meiner Sicht passiert hier noch zu wenig.

Die Selbstverpflichtung zum Einhalten ökologischer Standards bei Film- und Fernsehproduktionen gilt jetzt seit knapp einem Jahr. Wie sieht Ihre erste Bilanz aus?

STEFAN HOFF: Das Bewusstsein, den Transformationsprozess voranzutreiben, ist bei unseren Mitgliedern da, das Handeln ebenso. Sie überprüfen ihre Produktionsmittel daraufhin, ob sie den Öko-Standards genügen, checken die Produktionsprozesse auf Sparpotenziale ab, stellen auf regenerative Energiequellen um ... Der VTFF unterstützt die Mitglieder mit entsprechender Beratung und Know-how sowie mit seinem Dialog mit den anderen Marktteilnehmern und der Politik. Allerdings ist der Weg zum grünen Produzieren steinig. Oft müssen die Unternehmen feststellen, dass ökologische Alternativen zu konventionellen Produktionsmitteln noch gar nicht oder nur vereinzelt am Markt sind. Manchmal fehlt es, beispielsweise bei der E-Mobilität, an der entsprechenden Infrastruktur. Hinzu kommen Bürokratie, Kompetenz- und Zuständigkeitswirrwarr auf Seiten der Behörden. Letztendlich aber werden die technischen und kreativen Dienstleister und alle anderen Marktteilnehmer dafür sorgen, dass dort, wo »Green Motion« draufsteht, auch ein grünes Produkt drinsteckt. Ich bin fest davon überzeugt, dass langfristig nur noch Film- und TV-Produktionen auf dem nationalen Markt und im internationalen Wettbewerb eine Chance haben, die ökologischen Standards genügen. Dafür kämpfen wir.

Was ist Ihre Aufgabe als Vorstandsvorsitzende des VTFF?

STEFAN HOFF: Zu den Hauptaufgaben des Vorstandsvorsitzenden zählen die Leitung der monatlichen Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen, zudem bin ich erster Ansprechpartner für die Geschäftsführung und den Vorstand im Tagesgeschäft. Über viele Jahre war ich als Vorsitzender auch das Gesicht des Verbandes. Ich freue mich, dass ich hier nun durch Achim Rohnke, den Geschäftsführer, mehr als tatkräftig unterstützt werde. Im letzten Jahr haben wir eine personelle Veränderung der Geschäftsführung des VTFF vorgenommen. Auch das zählt zu meinen Aufgaben. Mit den Mitgliedsunternehmen stehe ich im regelmäßigen persönlichen Austausch, insbesondere mit den Unternehmen und Menschen, die ich in den vergangenen Jahren von einem Mitwirken im Verband überzeugt habe. Das trifft aber auch auf alle Vorstandsmitglieder, Verbandsmitglieder und die Geschäftsführung zu. Wir sind eine wachsende Gemeinschaft, die fest davon überzeugt ist, dass wir gemeinsam viel bewirken können. Grundsätzlich sehe ich mich als Ansprechpartner für alle Themen, die nicht in unseren Gremien und Gruppen thematisiert werden. Eine wunderbare Aufgabe, die ich mit Leidenschaft wahrnehme.

Das Gespräch führte Marga Boehle