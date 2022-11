Gastkommentar von Birgit Heidsiek, Green Film Shooting Pionierin: "Bloß kein Greenwashing"

Über die Einführung bundesweit verbindlicher Öko-Standards und die Gefahren von Green Washing schreibt Birgit Heidsiek, Green Film Shooting Pionierin, in ihrem Gastbeitrag. Erschienen ist dieser im aktuellen Blickpunkt:Film-Special, das sich dem Thema "Green Production" widmet.

"Rein in die Richtlinien" forderte 2013 der langjährige Filmförderchef und damalige Berlinale-Direktor Dieter Kosslick im Interview in der ersten Ausgabe unseres Green Film Shooting-Magazins. Die Einführung von Vorgaben, nach denen die Vergabe öffentlicher Fördermittel an die Einhaltung bestimmter Umweltstandards geknüpft wird, erschien in der Filmbranche lange undenkbar. Ein Jahrzehnt später wird dies nun Realität. Ab dem 1. Januar 2023 führen die Filmförderungen des Bundes und der Länder bundesweit einheitliche ökologische Mindeststandards für audiovisuelle Produktionen ein.

Die Vereinheitlichung dieser Standards, die zunächst in einem von der FFA betreuten Reallabor getestet worden sind, ist nicht trivial. Die Anforderungen müssen praktisch umsetzbar, bezahlbar und in Hinblick auf den Klima- und Umweltschutz so ambitioniert wie möglich sein. Doch es gibt nicht immer eine passende Lösung für das Gleiche in grün, da es mitunter an einer entsprechenden Alternative mangelt, noch keine Infrastruktur vorhanden oder der Preis aufgrund geringer Produktionskapazitäten zu hoch ist.

Nicht alle Produkte und Dienstleistungen, die als "klimaneutral" vermarktet werden, sind unbedingt umweltverträglich. Daher lohnt sich ein Blick in die Produktions- und Lieferketten sowie die Entsorgungsoptionen. Pappbecher sind nicht nur von Pappe, sondern meistens mit Kunststoff beschichtet und landen am Ende in der thermischen Verwertung. Auch Pappschachteln für Lebensmittel, die als "kompostierbar" oder "recyclingfähig" angepriesen werden, gehören nicht in die Bio- oder Papiertonne. In der Abfallhierarchie steht die Vermeidung an der Spitze, gefolgt von der Wiederverwendung. Recycling kommt erst an dritter Stelle, weil damit ein zusätzlicher Energie- und Ressourcenverbrauch für Transport, Verarbeitung und Herstellung verbunden ist.

Um die Flut an Einweggetränkebechern einzudämmen, tritt in Deutschland ab dem 1. Januar 2023 die Mehrwegangebotspflicht in Kraft. Das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) sieht vor, dass Lebensmittel und Getränke zum Sofortverzehr auch in Mehrwegverpackungen zum Verkauf angeboten werden. An der Concession-Theke im Kino müssen die Gäste zwischen Ein- und Mehrweggetränkebechern wählen können, die nicht teurer sein dürfen. Mit dieser Anforderung ist der Aufbau einer Spüllogistik verbunden, die in vielen Kinos eine Umstellung der Arbeitsabläufe erfordert.

Herausforderung: Beschaffung von Ökostrom

Als kompliziert erweist sich die Beschaffung von Ökostrom. Für Filmproduktionen ist das ein wichtiges Element in ihrer Klimabilanz, da ein großer Anteil ihrer CO2-Emissionen aus der Nutzung von Energie im Produktionsbüro, am Set sowie in der Postproduktion resultiert. In Deutschland werben viele Stromversorger damit, bis zu hundert Prozent klimafreundlichen Strom aus erneuerbaren Energien anzubieten. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um Strom aus Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert sind. Der Erwerb von so genannten Herkunftsnachweisen (HKN) ermöglicht es, konventionellen, "grauen" Strommix von der Strombörse als »Grünstrom« zu etikettieren.

Ein Herkunftsnachweis besagt, dass eine Megawattstunde (MWh) Strom, der mit Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft erzeugt worden ist, ins Stromnetz eingespeist wurde. Der Stromerzeuger kann den Strom und den Herkunftsnachweis getrennt voneinander verkaufen. Da die Herkunftsnachweise europaweit gehandelt werden, kann ein regionaler Energieversorger beispielsweise ein Grünstrom-Zertifikat von einem Betreiber eines norwegischen Wasserkraftwerks erwerben, um seinen konventionellen Strom als Ökostrom zu vermarkten. Die entsprechende Strommenge darf in Norwegen hingegen nicht mehr als ökologisch erzeugter Strom verkauft werden. Die Verwendung von Herkunftsnachweisen ist in § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) geregelt, das Elektrizitätsversorgungsunternehmen dazu verpflichtet, in ihrer Rechnung den Anteil der einzelnen Energieträger an dem gelieferten Gesamtenergieträgermix anzugeben.

Um öffentlichen Auftraggebern einen Leitfaden bei der Beschaffung von Ökostrom zu geben, bietet das Umweltbundesamt (UBA) eine 80-seitige Arbeitshilfe für eine europaweite Ausschreibung der Lieferung von Ökostrom im offenen Verfahren. Der Hessische Rundfunk (hr) hat Ökostrom für die ARD beschafft und für die gesamte ARD und das ZDF einen Stromlieferantenvertrag für die Jahre 2022 bis 2024 ausgehandelt. "Mit der Umstellung auf Ökostrom unterstützen ARD und ZDF die Umstellung auf erneuerbare Energien", erklärt die ARD auf ihrer Website. "In einer europaweiten Ausschreibung hatte der hr den wirtschaftlich günstigsten Anbieter für eine nachhaltige Energieversorgung ermittelt. Das Beschaffungsvolumen an Grünstrom stammt zu 100 Prozent aus zertifizierten Anlagen für erneuerbare Energien, laut Herkunftsnachweis aus Wasserkraft in Skandinavien und aus dem alpinen Raum."

Der Abschluss eines Ökostrom-Vertrags bedeutet nicht, dass tatsächlich grüner Strom aus der Steckdose kommt, da sowohl konventioneller als auch regenerativer Strom in das Netz eingespeist wird, der zum großen Teil vom nächstgelegenen Kraftwerk stammt. Die Unterstützung von Anbietern, die über direkte Lieferverträge mit Erzeugerkraftwerken Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen, leistet jedoch einen wertvollen Beitrag zur Energiewende.

Strom-Preistreiber: abgeschaltete AKWs

Physikalisch hundertprozentig echten Ökostrom liefert eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach, die sich angesichts der exponentiell gestiegenen Strompreise in einem kürzeren Zeitraum amortisiert. Die Preisentwicklung auf dem Strommarkt ist rasant. Lag der Marktwert für Solarstrom im April 2020 noch unter einem Cent pro Kilowattstunde, sind die Preise für Solarstrom auf dem Spotmarkt in diesem Jahr auf bis zu 47 Cent pro Kilowattstunde nach oben geschnellt. Grund dafür sind nicht nur die gestoppten Gaslieferungen in Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine.

Als Preistreiber gelten die französischen AKWs. Da 28 der 58 Atommeiler aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden mussten, sind von der installierten Erzeugungskapazität von 63.000 Megawatt derzeit nur 29.203 Megawatt (Stand: 13.11.2022) verfügbar. Im August 2022 erreichte die Stromexportmenge aus Deutschland nach Frankreich mit rund fünf Terawattstunden einen neuen Höchstwert.

Einführung von ökologischen Standards wichtig

Um Filmtheater zu unterstützen, die sich mit solarer Aufrüstung von der Preisentwicklung abkoppeln möchten, hat die FFA ihre Spruchpraxis zugunsten eines ökologischen und nachhaltigen Kinobetriebs aktualisiert. Zu den förderbaren Beratungsleistungen gehören auch die Kosten für die Energieberatung für Kinobetriebe. Energieeffiziente Maßnahmen sind sowohl ökonomisch als auch ökologisch zielführend, denn die umweltfreundlichste Energie ist stets die, welche nicht genutzt wird. Das gilt genauso für Filmproduktionen. Die Umsetzung der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende erfordert eine effiziente Planung und ressourcenschonende Produktionsmittel. Die Einführung von ökologischen Standards für Filmproduktionen ist deshalb ein wichtiger Schritt.

Birgit Heidsiek