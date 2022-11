"Richtiger Ansatz": Produzentenallianz lobt österreichisches Anreizmodell

In Österreich hat das geplante Anreizmodell am 16. November eine weitere Hürde genommen. Wie von uns berichtet, gab der Ministerrat grünes Licht, letzte Station vor dem Inkrafttreten am 1. Januar 2023 ist nun das Parlament.

Anlässlich dieses Schritts empfiehlt Björn Böhning, Geschäftsführer der Produzentenallianz, den Blick über die deutsche Ländergrenze auch im Zuge der avisierten Neugestaltung der deutschen Förderlandschaft: "Das gestern beschlossene Anreizmodell in Österreich schafft das, was sich auch die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vorgenommen hat: Es ebnet den Weg für eine einfachere und transparente Neuordnung des Filmfördersystems - und berücksichtigt dabei, dass bei allen zeitgemäßen politischen Entscheidungen immer auch der Aspekt der Nachhaltigkeit mitgedacht werden muss. Aus unserer Sicht ist ein zuschussbasiertes und ungedeckeltes Fördermodell wie das österreichische auch für Deutschland der richtige Ansatz für ein zukunftsfähiges Fördersystem."

Wie bereits berichtet, soll das FFG unter anderem auch deswegen bis Ende 2024 nahezu unverändert verlängert werden, um etwaige Maßnahmen wie die Einführung eines steuerbasierten Anreizsystems berücksichtigen zu können. Eine weitere Maßnahme könnte die Einführung von Investitionsverpflichtungen sein - laut Böhning ein nicht weniger wichtiger Punkt.

So erklärte er: "Aus Sicht der Produktionsunternehmen in Deutschland ist eine Gesamtstrategie aus öffentlicher und privatwirtschaftlicher Finanzierung nötig. Neben einem größeren Engagement des Bundes für ein besseres Fördersystem fordern wir mehr kulturwirtschaftliche Verantwortung von den Streamern und Sendern. Nur so können Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft nachhaltig erstarken. Für uns ist klar: Die Einführung einer Investitionsverpflichtung nach französischem Vorbild ist der Kern einer vielfältigen und zukunftsfähigen Filmwirtschaft." In diesem Zusammenhang verweist Böhning auf die in Frankreich bestehende Investitionsverpflichtung für SVoD-Plattformen in Höhe von 25 Prozent des Umsatzes, die unabhängige Produktionsunternehmen stärke.