Disney+ zeigt italienische "Netz"-Serie

Der dritte Teil des internationalen Serienprojekts wird in Deutschland überraschenderweise bei Disney+ zu sehen sein. Die ersten beiden aus Deutschland und Österreich laufen in der ARD-Meditahek und im Ersten.

Das internationale Serienprojekt "Das Netz", das sich aus mehreren Serien zum Thema Fußball auseinandersetzt, ist nun auch um den italienischen Beitrag mit dem Titel "Das Netz - Power Play" reicher. Entgegen der Erwartungen startet die dritte "Netz"-Serie nicht bei der ARD, sondern am 14. Dezember bei Disney+, wie der Weltvertrieb und Koproduzent Beta Film heute mitteilt. Der deutsche Beitrag Das Netz - Spiel am Abgrund" und Das Netz - Prometheus" feirten ihre Premiere in der ARD-Mediathek, an beiden ist die Degeto beteiligt.

Seine lineare Deutschlandpremiere feiert "Prometheus" am heutigen 17. November im Ersten. "Spiel am Abgrund" lief bereits vom 3. bis 5. November. Laut Beta Film rangieren beide Serien in der digitalen Top 5 der ARD.

Neben Österreich (Servus TV) und Italien (RAI) ist "Das Netz" auch in Belgien und den Niederlanden zu sehen. Beta hat die Serie an The Walt Disney Company Benelux verkauft.?

Die eigenständigen Serien spielen in Deutschland und Ghana, Großbritannien und Österreich sowie Italien und China, greifen ineinander und verweben sich zu einer länderübergreifenden Gesamterzählung. Das Serienkonzept von Das Netz basiert auf einer Idee von Matthias Hartmann und Plinio Bachmann, Ko-Produzent aller Serien ist Das Netz GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen von Red Bull Media House und Beta Film.