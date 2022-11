Marco Müller wird Künstlerischer Direktor des Hainan Island International Film Festival

Seit 2021 lebt der ehemalige Leiter der Filmfestivals in Rotterdam, Locarno und Venedig in China. Jetzt hat er den Posten des Künstlerischen Direktors des Filmfestivals auf der chinesischen Ferieninsel Hainan übernommen.

Marco Müller, u.a. ehemaliger Leiter der Filmfestivals in Rotterdam, Locarno und Venedig, hat den Posten des Künstlerischen Leiters beim Hainan Island International Film Festival übernommen. Das berichtet Screen International.

Müller lebt seit 2021 in China. Er leitete zuletzt das Film Art Research Centre der Universität von Shanghai und lehrte an der Shanghai Film Academy. Darüber hinaus fungierte Müller als Berater der Filmfestivals in Shanghai und Pingyao.

"Mit der 2022er Ausgabe des Hainan Island International Film Festival gibt es dort einen neuen Künstlerischen Direktor, doch die Zielsetzungen bleiben die gleichen. Das Hainan International Film Festival will einer breiten Schicht von Zuschauern aus China eine dynamische Auswahl von Filmen, die junge und arrivierte Künstler, geachtete Filmemacher, Autorenkino, kommerzielle, aber originäre Filme, Genrefilme sowie restaurierte Klassiker und wieder entdeckte alte Filme präsentieren", erklärte Müller zu seinem Amtsantritt.

Das Filmfestival auf der chinesischen Ferieninsel Hainan findet in der im Süden der Insel gelegenen Stadt Sanya von 3. bis 10. Dezember zum vierten Mal statt. Insgesamt sind für diese Ausgabe gut 3.700 Filme aus 116 Ländern und Regionen eingereicht worden, aus denen noch gut 100 Filme für das Programm ausgewählt werden.

Zwölf Langfilme, acht Dokumentarfilme und zwölf Kurzfilme konkurrieren um den Golden Coconut Award in den entsprechenden Kategorien.

Weitere Informationen zu dem Festival unter www.hiiff.com.cn.