RTLZwei stellt neues Programmdirektoren-Doppel vor

Nachdem sich Tom Zwiessler Ende des Jahres bei RTLZwei als Programmchef verabschiedet, hat der Sender zwei neue Personalien bekannt gegeben. Chefredakteurin Konstanze Beyer als Programmdirektorin Factual & Doku und Malte Kruber als neuer Programmdirektor Entertainment übernehmen als Tandem Zwiesslers Aufgaben. Beyer und Kruber berichten direkt an Geschäftsführer Andreas Bartl.

Zum 1. Januar übernimmt Konstanze Beyer die Programmdirektion Factual & Doku. Die Diplom-Journalistin leitet seit Februar 2016 die Abteilung "Wissen & Dokumentation" bei RTLZwei und verantwortet in dieser Position u.a. die Dokumentationen und Reportagen des Senders. Seit dem 1. April 2020 ist sie als Chefredakteurin zusätzlich für das Nachrichtenangebot bei RTLZwei zuständig.

Malte Kruber übernimmt die neu geschaffene Position des Programmdirektors Entertainment bei RTLZwei. Er kommt von RTL Deutschland, wo er seit 2002 in verschiedenen Positionen tätig ist. Seit 2015 ist Kruber Executive Producer in der RTL-Unterhaltung und dort unter anderem für Formate wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", "Die Welpen kommen", "Temptation Island" und viele weitere Reality- Show-, Comedy- und Factualformate mitverantwortlich. Seit 2020 kümmert er sich als "Head of Producers" verstärkt um die Primetime und auch um Synergien innerhalb mit dem Streamingdienst RTL+.