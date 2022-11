Palm Springs ehrt Colin Farrell

Für seine Leistung in "The Banshees of Inisherin" wird Colin Farrell Anfang kommenden Jahres auf dem Palm Springs International Film Festival mit dem Desert Palm Achievement Award ausgezeichnet.

Bei der Preisgala des Palm Springs International Film Festival am 5. Januar erhält Colin Farrell den Desert Palm Achievement Award. Wie das Festival jetzt bekannt gab, wird der 46-Jährige damit für seine Leistung in The Banshees of Inisherin" ausgezeichnet.

Festivalleiter Harold Matzner: "Colin Farrell, Brendan Gleeson und Regisseur Martin McDonagh sind in der meisterhaften Komödie 'The Banshees of Inisherin' wiedervereint. Farrell zeigt eine einprägsame Darstellung als Padraic, einem gutherzigen Farmer, der versucht, eine lebenslange Freundschaft zu retten. Es ist uns eine Ehre, Colin Farrell für diese beste schauspielerische Leistung seiner Karriere den Desert Palm Achievement Award zu verleihen."