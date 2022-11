AG Kino-Gilde lobt "großen Vertrauensbeweis"

Am 18. November werden in Würzburg die Kinoprogrammprämien des FFF Bayern vergeben - und wie bereits berichtet, werden vom Bayerischen Landtag 900.000 Euro zusätzlich zu den 450.000 Euro aus regulären FFF-Fördermitteln zur Verfügung gestellt, was sich auf die Rekordsumme von 1,35 Mio. Euro summiert. Damit werden nicht nur ganze 91 Kinos ausgezeichnet, die einzelnen Prämien konnten deutlich angehoben werden, alleine die Spitzenprämie stieg in diesem Jahr von 20.000 auf 30.000 Euro.

Im Vorfeld der Verleihung hat die AG Kino-Gilde diesen Schritt noch einmal ausdrücklich begrüßt. "Die deutliche Aufstockung der Prämien in diesem Jahr ist ein großer Vertrauensbeweis und ein klares Signal, dass man die bayerischen Programmkinos auf ihrem Erholungspfad unterstützen wird", so deren Vorsitzender Christian Bräuer.

Der Schritt sei umso wichtiger, als man zwar sehe, dass "das junge Publikum zurückkehrt und sich nach erlebbarer Kultur und programmatischer wie kultureller Vielfalt sehnt" - auf der anderen Seite "die Krisenjahre mit Teilschließungen und einer strikten Auflagensituation in Bayern" die Kinos im Land aber sehr geschwächt hätten. Der Erholungsprozess laufe (nur) langsam an - und mit der Energiepreiskrise komme die nächste große Hürde auf die Kinos zu. "Umso mehr freuen wir uns über die Entscheidung des FFF, die Programmprämien in diesem Jahr zu erhöhen, und so die Kinokultur in Bayern zu würdigen. Unser großer Dank geht an Staatsministerin Judith Gerlach und Dorothee Erpenstein, auch für die gute und wichtige Zusammenarbeit in den letzten Jahren", so Bräuer.

Denn ausgezeichneten Programmkinos danke der Verband herzlichst für deren "hervorragende Arbeit", ganz besonders gelte dies für die bereits vorab kommunizierten Spitzenpreisträger Heinrich-Georg Kloster, Bruno Börger und Holger Trapp von den City/Atelier-Kinos in München.