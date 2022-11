Pakistanische Oscarhoffnung "Joyland" bekommt doch noch grünes Licht für Kinostart

Nachdem der pakistanischen Oscareinreichung in der Kategorie "Best International Film" zunächst ein Kinostart in ihrem Heimatland verwehrt worden war, ist jetzt kurz vor dem geplanten Start am morgigen Freitag noch grünes Licht gegeben worden. Allerdings wird dann eine nochmal bearbeitete Fassung des Films starten.

Saim Sadiqs "Joyland", pakistanische Einreichung für die Oscarkategorie "Best International Film", wird nun doch wie geplant am morgigen Freitag in die pakistanischen Kinos kommen. Zunächst hatte das Ministerium für Information und Rundfunk dem in Lahore spielenden Film über eine pakistanische Familie, deren jüngster Sohn sich in einem erotischen Tanztheater in eine Transgender-Frau verliebt, die bereits von den staatlichen Zensurbehörden erhaltene Startgenehmigung wieder entzogen. Der Film enthalte "hochgradig anstößige Szenen" hieß es zur Begründung seitens des Ministeriums.

Nun kam von staatlicher Seite die Kehrtwende und "Joyland" kann am 18. November planmäßig starten - allerdings muss der Film vorher noch einmal für kleinere Änderungen in den Schneideraum.

"Die Meinungsfreiheit ist ein fundamentales Recht und sollte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bestehen bleiben", schrieb Salman Sufi, Leiter des Büros für strategische Reformen von Premierminister Shabaz Sharif, jetzt auf Twitter, nachdem die Entscheidung, "Joyland" den Kinostart zu untersagen, revidiert worden war.

Der Chef der staatlichen Zensurbehörde, Muhammad Tahir Hassan, machte noch einmal deutlich: "Von unserer Seite gibt es keinen Hindernisgrund für einen Kinostart."

Damit "Joyland" die Vorgaben der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für eine Qualifikation fürs Oscarrennen auch ohne einen Start in seinem Heimatland erfüllen kann, wurde gestern ein ab 22. November geplanter einwöchiger Kinostart des dann regulär am 28. Dezember dort startenden Films in Frankreich festgelegt.