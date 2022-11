Film- und Medienstiftung übernimmt Aufgaben des Mediennetzwerk.NRW

Zum 1. Januar 2023 übernimmt die Film- und Medienstiftung NRW die Aufgaben ihres Tochter­unternehmens Mediencluster NRW GmbH, das das Mediennetzwerk NRW betreibt. In der Abteilung "Standortentwicklung" werden künftig New Media Förderung, Vernetzung und Standortprojekte gebündelt.

Am heutigen Donnerstag laden das Mediennetzwerk NRW und die Film- und Medienstiftung NRW noch einmal gemeinsam zu einem branchenübergreifenden Networking bei "Match Me" unter dem Motto "Together for One Earth" im Kölner E-Werk ein - und dort erfolgt eine offizielle Staffelübergabe.

Denn zum 1. Januar 2023 übernimmt die Film- und Medienstiftung NRW die Aufgaben ihres Tochter­unternehmens Mediencluster NRW GmbH, das das Mediennetzwerk NRW betreibt. In der Abteilung "Standortentwicklung" werden in Zukunft alle Aktivitäten im Bereich Neue Medien gebündelt. Zusätzlich zu der bereits in der Film- und Medienstiftung NRW beheimateten Games- und Webvideoförderung werden auch die bisherigen Netzwerkangebote zukünftig von hier aus gesteuert. Leiter der Abteilung wird Till Hardy. Er löst Sandra Winterberg ab, die das Mediennetzwerk.NRW seit 2018 führte.

"Mit der Übernahme der Aufgaben des Mediennetzwerk.NRW erhält die integrierte Förderstrategie der Film- und Medienstiftung NRW neuen Schub", erläutert Geschäftsführerin Petra Müller. Und weiter: "NRW ist einer der führenden Standorte im Bereich digitale Medien. Nun werden die Kompetenzen erneut gebündelt, um die Arbeit für die Branche zu erleichtern und die bereits bestehenden Netzwerke sinnvoll zu verbinden. Ich danke Sandra Winterberg für ihr großes Engagement für den Medien- und Digital Standort NRW und wünsche ihr für ihre Zukunft alles, alles Gute. Till Hardy wünsche ich viel Erfolg und eine gute Hand bei seiner neuen Aufgabe."

Sandra Winterberg, scheidende Geschäftsführerin der Mediencluster NRW GmbH erklärt: "Der Auf- und Ausbau des Mediennetzwerk.NRW in den vergangenen fünf Jahren war eine ebenso spannende wie herausfordernde Aufgabe. Ich bin glücklich und dankbar, dass ich gemeinsam mit meinem Team die digitalen Medien­schaffenden am Standort mit zahlreichen Maßnahmen, neu entwickelten Veranstaltungsformaten und digitalen Informationsservices bei ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und Vernetzung unterstützen und begleiten konnte. Mit der Integration in die Film- und Medienstiftung NRW hat die Landesregierung den Unternehmen den Zugang zu Unterstützungsangeboten aus einer Hand eröffnet. Meinem Nachfolger Till Hardy wünsche ich dafür gutes Gelingen."

Till Hardy begrüßt die künftige gemeinsame Anlaufstelle: "Ich freue mich, dass die Film- und Medienstiftung im Rahmen ihres Standortentwicklungs­auftrags die medienübergreifende Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen weiter stärken wird. Die Kreativität und das Know-how der hiesigen Games-, Webvideo- und XR-Branche ist enorm. Dieses Potential wollen wir weiter ausschöpfen."

Seit 2017 hat das Mediennetzwerk.NRW mit über 180 Veranstaltungen in gut 44 Formaten mit rund 15.000 Teilnehmenden Gründer, Startups, junge Kreative und Medienunternehmen in NRW unterstützt; rund 290 Unternehmen konnten sich auf nationalen und internationalen Konferenzen und Messen in über acht Ländern informieren und präsentieren.