ARD-Degeto-Thriller "Geisterpatienten" (AT) abgedreht

In "Geisterpatienten" (AT) spielt Milena Tscharntke eine junge Anwältin, deren erster Fall sie in Lebensgefahr bringt.

In Hamburg ist jetzt die letzte Klappe zu dem Thriller "Geisterpatienten" (AT) gefallen, den Till Endemann nach einem Drehbuch von Martin Dolejs und Christine Heinlein inszeniert hat.

Milena Tscharntke spielt in der Hauptrolle die junge Anwältin Mia, die in der renommierten Kanzlei ihres Vaters ihre erste Arbeitsstelle angetreten hat. In ihrem ersten Fall beschäftigt sie sich mit dem Tod eines älteren Herren in einem Pflegeheim durch falsche Medikation. Auf den ersten Blick ein Fehler einer überforderten Pflegekraft. Doch dann steigt Mia tiefer in die Materie ein und kommt dunklen Machenschaften auf die Spur, bei denen es um eine Menge Geld geht. Ihre neuen Erkenntnisse bringen Mia in Lebensgefahr und lassen ihren Vater in einem ganz anderen Licht dastehen.

In weiteren Rollen haben u.a. Joachim Raaf, Franz Hartwig, Matthias Matschke, Mignon Remé, Stefanie Schmid und Maria Magdalena Wardzinska vor der Kamera von Tobias von dem Borne gestanden.

Produziert wird "Geisterpatienten" (AT) von Polyphon Pictures (Produzentin: Sabine Tettenborn) im Auftrag von ARD Degeto (Redaktion: Katja Kirchen) für die ARD. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.