"Wow! Nachricht aus dem All" feiert Drehschluss

Constantin und SamFilm melden den erfolgreichen Drehschluss ihres neuen Family-Entertainment-Films "Wow! Nachricht aus dem All", der am 29. September 2023 in die deutschen Kinos kommt.

Constantin und SamFilm melden den erfolgreichen Drehschluss ihres neuen Family-Entertainment-Films "Wow! Nachricht aus dem All". Felix Binder inszenierte nach einem Drehbuch von Marc Meyer seit Ende September neben Schauplätzen in NRW und Berlin auch in der Hypoerbowl in den Studios in Penzing bei München, wo anstelle eines Greenscreens vor einer LED-Wand gedreht werden kann, um so in Echtzeit das Weltall darstellen zu können.

In den Hauptrollen gehen die beiden Nachwuchstalente Ava-Elizabeth Awe und Felix Nölle auf Weltall-Mission. Zum Cast gehören ferner unter anderem Ronald Zehrfeld, Lavinia Wilson und Alwara Höfels. Das SamFilm-Trio Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton und Bernd Schiller produziert. Constantin ist Koproduzent und bringt den Film am 29. September 2023 in die Kinos.