Henning Tewes verlässt RTL Deutschland, Stephan Schmitter steigt auf

Große Personal-Rochade bei der RTL Group: Während der CCO von RTL Deutschland, Henning Tewes, zur RTL Group wechselt, steigt Journalismus-Chef Stephan Schmitter in die Geschäftsführung von RTL Deutschland auf und verantwortet fortan alle Inhalte.

Der Chief Content Officer von RTL Deutschland, Henning Tewes, verlässt den deutschen Bereich und soll neue Führungsaufgaben bei der RTL Group übernehmen, die in der Mitteilung vom Donnerstag aber noch nicht genauer ausgeführt wurden. Im Gegenzug steigt Stephan Schmitter mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer Programm von RTL Deutschland auf und ist damit für sämtliche Inhalte verantwortlich.

Schmitter, aktuell Chief Journalistic Content Officer von RTL Deutschland, ist mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen worden. Als Geschäftsführer Programm übernimmt er die Verantwortung für sämtliche Inhalte (Unterhaltung, journalistische Inhalte, Fiction, Sport, Produktionen von RTL Studios) und Marken von RTL Deutschland. Durch die Bündelung soll die crossmediale Ausspielung der Inhalte über alle Kanäle und Plattformen des Unternehmens - TV, Streaming, Radio, Print, Online, Social Media - weiter optimiert und das Zusammenspiel von Marken wie RTL, Vox, n-tv, Stern und Geo gefördert werden.

In diesem Zusammenhang wechselt auch der Bereich Brand & Marketing von RTL Deutschland in den Verantwortungsbereich von Stephan Schmitter. Die Verantwortung für die kaufmännischen Prozesse im Inhaltebereich - der Einkauf von Fremdprogrammen, Format- und Sportlizenzen sowie der Bereich Copyright Affairs und Music Publishing - liegt mit sofortiger Wirkung bei Geschäftsführer und COO Andreas Fischer.

Der CEO der RTL Group und Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland, Thomas Rabe, sagt: "Stephan Schmitter ist eine große Verstärkung für die Geschäftsführung von RTL Deutschland. Seit mehr als 18 Jahren hat er bei RTL in zahlreichen Führungspositionen sein Gespür für Programmgestaltung, Journalismus und Marketing bewiesen - und dabei gezeigt, dass er kreative Teams partnerschaftlich führt. Mit seiner Zuständigkeit für sämtliche Inhalte schaffen wir die Grundlage, um unsere Zuschaueranteile im deutschen TV-Markt weiter zu steigern, den Wachstumskurs des Streamingdienstes RTL+ fortzusetzen und die Synergien aus der Zusammenführung mit Gruner + Jahr zu realisieren. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion."

Thomas Rabe weiter: "Im Namen von RTL möchte ich mich herzlich bei Henning Tewes für seine Leistungen und seinen großen Einsatz bedanken. Sowohl international als auch in Deutschland hat er das Programm von RTL geprägt und neue Geschäftsmodelle entwickelt. Unseren deutschen Hauptsender RTL Television, wie auch unsere anderen Sender, hat er mit Leidenschaft und Entschlossenheit geführt. Darüber hinaus hat er in den vergangenen drei Jahren das Programmangebot von RTL+ mit zahlreichen Originals in allen Genres deutlich ausgebaut und vielfältiger gestaltet - und damit die Position von RTL Deutschland im Kreativmarkt gestärkt."

Henning Tewes, Chief Content Officer von RTL Deutschland, sagt: "RTL Deutschland ist ein großartiges Unternehmen - in allen Bereichen spürt man die Begeisterung und die Identifikation mit unseren tollen Inhalten und Marken. Mein ganz persönlicher Dank gilt meinen Teams für ihren enormen Einsatz und für den inhaltlichen Anspruch, mit dem sie an unseren Programmen arbeiten. Stephan Schmitter wünsche ich von Herzen viel Erfolg an der Spitze dieser hervorragenden Kreativ-Teams. Auch wenn mir der Abschied von RTL Deutschland nicht leicht fällt, freue ich mich auf meine zukünftigen Aufgaben bei der RTL Group und danke Thomas Rabe für sein Vertrauen."