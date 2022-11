Einschaltquoten: RTL punktet mit deutscher WM-Generalprobe

In der zweiten Halbzeit kratzte die Übertragung der WM-Generalprobe der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen den Oman am frühen Abend an der Fünf-Mio.-Zuschauer-Marke.

Ab 18 Uhr hatte RTL gestern die WM-Generalprobe der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen den Oman im Programm und verzeichnete dafür in der ersten Halbzeit 3,68 Mio. Zuschauer (MA: 18,6 Prozent); in der zweiten Halbzeit steigerte sich die Reichweite auf 4,82 Mio. Zuschauer (MA: 19,8 Prozent). In der Primetime kamen die Kölner mit dem Investigativformat "Mario Barth deckt auf" auf 1,96 Mio. Zuschauer (MA: 7,9 Prozent).

Reichweitenstärkstes Programm der gestrigen Primetime die Wiederholung des ARD-Dramas Ich gehöre ihm", die nach der "Tagesschau" (5,98 Mio. Zuschauer / MA: 22,1 Prozent) auf 3,72 Mio. Zuschauer (MA: 14,5 Prozent) kam und damit rund 700.000 Zuschauer und gut eineinhalb Prozentpunkte unter dem Wert ihrer Erstausstrahlung im August 2017 lag. Die Hermann-Hesse-Verfilmung Narziss und Goldmund" wollten im ZDF gestern Abend 3,2 Mio. Zuschauer (MA: 12,7 Prozent) sehen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Fußballübertragung am frühen Abend in der ersten Halbzeit auf einen Marktanteil von 19,7 Prozent gekommen; in der zweiten Halbzeit standen 23,2 Prozent zu Buche.

Der Primetimesieg ging wie schon in der Vorwoche an "TV total". Der Marktanteil der gestern wieder von Sebastian Pufpaff moderierten ProSieben-Show lag in dieser Zielgruppe mit 14,8 Prozent sogar noch um einen halben Prozentpunkt höher als in der Vorwoche, als Michael Bully Herbig den erkrankten Pufpaff vertreten hatte. Gleich um gut drei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche zulegen konnte gestern Abend die Sat1-Kochshow "The Taste", die mit ihrem Finale auf 14,1 Prozent kam; ein Plus von knapp fünf Prozentpunkten im Vergleich zum 2021er Finale. "Mario Barth deckt auf" bescherte RTL in der gestrigen Primetime einen 14/49-Marktanteil von 10,6 Prozent.

Auf 8,5 Prozent in dieser Zielgruppe kam der ARD-Mittwochsfilm "Ich gehöre ihm", für "Narziss und Goldmund" im Zweiten standen sechs Prozent zu Buche.