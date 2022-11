Filmschnitt erstmals im Zentrum des "Rencontre"-Programms in Solothurn

Das Spezialprogramm "Rencontre", mit dem die Solothurner Filmtage alljährlich eine Persönlichkeit des Schweizer Films ehren und eine Auswahl von deren Werken zeige, widmet sich bei der von 18. bis 25. Januar 2023 stattfindenden der Filmeditorin Katarina Türler. Das gab das Festival heute bekannt.

Türler, die sowohl die Schweizer als auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde 1968 in Zürich geboren und zog 1991 in die Niederlande, um dort Bühnenbild und später Fotografie zu studieren. An der Filmakademie Amsterdam folgte eine Ausbildung in Filmediting. "Damit kamen all die verschiedenen Wege plötzlich zusammen und ich konnte meine Freude am Geschichtenerzählen, am visuellen Gestalten, am Improvisieren und Lösungen suchen endlich in die Tat umsetzen", erklärt Katarina Türler.

Als selbstständige Editorin ist Katarina Türler heute vor allem im Dokumentarfilmbereich tätig, war aber auch schon an Spielfilmen als Editorin beteiligt. "Ich liebe diese Abwechslung, da sich die Genres Spiel- und Dokumentarfilm zusehends annähern und ich es interessant finde, in beiden Formen nach Grenzen und Verschmelzung zu suchen", so Türler.

Von den insgesamt rund 60 Filmen, an denen sie bis dato mitgewirkt hat, werden im Rahmen von "Rencontre" bei den Solothurner Filmtagen elf Lang- und vier Kurzfilme zu sehen sein. Dabei sollen auch die Parallelen zwischen dem niederländischen und dem Schweizer Film sichtbar gemacht werden.