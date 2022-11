Kristen Stewart gibt ihr Regiedebüt

Die für "Spencer" Oscar-nominierte Schauspielerin Kristen Stewart bereitet mit "The Chronology of Water" ihren ersten Langfilm als Regisseurin vor. Ihr steht ein prominenter Produzent zur Seite und die Hauptrolle ist bereits besetzt.

Schauspielerin Kristen Stewart bereitet ihren ersten Langfilm als Regisseurin vor. Sie adaptiert mit Andy Mingo "The Chronology of Water" nach Lidia Yuknavitch' Erinnerungen. Die Geschichte erzählt vom sexuellen Erwachen und Erwachsenwerden einer jungen Frau, die aus schwierigen Verhältnissen stammt und sich durch Schwimmen und Schreiben daraus befreit. Die Britin Imogen Poots soll die Hauptrolle spielen. Ridley Scotts ScottFree produziert. Stewart hatte mit Hilfe der Produktionsfirma 2017 ihren ersten Kurzfilm "Come Swimm" inszeniert. Michael Pruss produziert mit Scott und Mingo. Rebecca Feuer ist als Executive Producer an Bord.

Zu den weiteren Projekten von ScottFree gehört auch ein neuer "Alien"-Film unter der Regie von Fede Alvarez, bei dem Cailee Spaeny als Darstellerin gehandelt wird.

Stewart wurde für ihre Rolle als Lady Di in Spencer" mit dem Oscar nominiert und ist aktuell in Crimes of the Future" zu sehen.