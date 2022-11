Foto des Tages: "Shattered - Gefährliche Affäre" feierte umjubelte Premiere in Berlin

Kino

Gestern Abend präsentierten Hauptdarstellerin Lilly Krug sowie die Produzentinnen Veronica Ferres und Claudia Blümhuber "Shattered - Gefährliche Affäre" in der Astor Film Lounge in Berlin. Zuvor posierten sie ausgelassen vor den Fotografen auf dem Roten Teppich und gaben Interviews entlang der Pressline. Nach dem Film gab es großen Applaus von dem begeisterten Premierenpublikum, das Lilly Krug für ihre beeindruckende Performance als mysteriöse Sky, die einen einsamen Tech-Millionär in eine gefährliche Falle lockt, feierte. Der packende Thriller startet bundesweit am 24. November in den Kinos. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Katharina Forster, Ralf Berchtold, Claudia Blümhuber, Lilly Krug, Veronica Ferres, Konstantin Mayer und Jasna Vavra. Foto: Sebastian Gabsch (PR-Veröffentlichung)