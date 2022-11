Arte-Serie "Helsinki Syndrom" erzählt vom zurückgelassenen Wutbürger

Ein Mann, der sich als Elektriker ausgibt, schleicht sich in das hochstöckige Bürogebäude der bekanntesten finnischen Tageszeitung in Helsinki und verschließt die Ausgänge des Redaktionsstockwerks mit Sprengsätzen. Er gibt den Redakteurinnen und Redakteuren mit vorgehaltener Waffe Kabelbinder, damit sie sich selbst die Hände fesseln. Der hochgewachsene Blondschopf, den "Vikings"-Superstar Peter Franzén spielt, meint es ernst. Er klagt die Presse an, ihrer Verantwortung als vierte Gewalt nicht nachgekommen zu sein. Er hat Pappkartons voller Akten dabei - über den Insolvenzfall der Firma seines Vaters, deren Schulden sein Leben ruiniert haben. Die finnische Serie "Helsinki Syndrom", die heute Abend um 21.45 Uhr auf Arte linear startet und bei der auch der NDR Koproduzent ist, hat eine lange Entstehungsgeschichte hinter sich. "Schon vor zehn Jahren dachten ich und mein kreativer Partner bei Fisher King, Miikko Oikkonen, über das Format in seinen Ursprüngen nach", erklärt Produzent Matti Halonen während des Seriencamp Festival in einem Münchner Café im Oktober auf Englisch.

Halonen gründete das Unternehmen Fisher King im Jahr 2013 zusammen mit Oikkonen, der Showrunner von "Helsinki Syndrom" ist. Einen internationalen Namen machten sich die Partner vor allem mit der Crime-Serie "Bordertown", die weit gereist ist. Drei Staffeln gibt es schon, die erste Staffel wurde in 180 Länder verkauft. Aktuell arbeitet das in Helsinki ansässige Unternehmen an der aufwendigen Serie "Estonia" über das berüchtigte Fährunglück, bei dem Hunderte von Menschen starben und das zu den schwersten Schiffskatastrophen der europäischen Nachkriegsgeschichte gehört. Fünf Monate hat das Team in ganz Europa gedreht. Als deutscher Partner ist ProSieben mit an Bord. So aufwendige Projekte scheinen dem Produzenten Halonen aber gar nichts auszumachen. Er erzählt leidenschaftlich, wie sie die Fährszenen in der Türkei drehten, um danach mit der Produktion nochmal einen halben Monat in Brüsseler Wassertanks abzutauchen. Estland, Finnland und Schweden seien auch Drehorte gewesen, weil die Fähre damals Estland verließ, in Finnland sank und auf dem Weg nach Stockholm war.

Aber in München sind er und der Regisseur Marko Mäkilaakso eigentlich, um über "Stockholm Syndrom" zu sprechen, weil die ersten Episoden hier am Abend ihre Deutschlandpremiere im Kinosaal der HFF feiern. Vor zehn Jahren wurden den Produzenten von Fisher King 14 Akten zugespielt, die das Auf und das Ab eines finnischen Unternehmens in der Bankenkrise der 1990er-Jahre widerspiegelten, das pleite ging. "Wir fanden das Material unglaublich und sagten uns, dass das an die Öffentlichkeit kommen müsse", erinnert sich Produzent Halonen. Zuerst war mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk YLE als Partner eine Doku-Serie geplant, die nicht zustande kam. Dann kam der Erfolg mit der schon erwähnten Crime-Serie "Bordertown" für mehrere Jahre dazwischen, die gerade auch durch Netflix größere internationale Verbreitung fand. Als die Öffentlich-Rechtlichen wieder anklopften, ob Fisher King aktuell etwas für sie in der Schublade hätte, sagte Halonen: "Ja, wir wollen 'Helsinki Syndrom' jetzt als Fiction machen, um auf die Wirtschaftskrise der 1990er-Jahre zurückzublicken und die Konsequenzen zu analysieren, die bis in die Gegenwart reichen." Denn der bombenlegende Amokläufer vom Anfang der Serie ist nicht in den 1990er-Jahren, sondern in der Jetzt-Zeit unterwegs.

Während der Corona-Pandemie vollzog sich nämlich ein ähnliches schauriges Schauspiel in Finnland wie damals in der Bankenkrise der 1990er-Jahre. "Wir schrieben mehr als ein Jahr an der Serie, bis dann die Covid-19-Pandemie einsetzte. Wir sahen sofort die gesellschaftlichen Parallelen und vor allem die wirtschaftlichen Folgen für bestimmte Bevölkerungsschichten, die es auch in den 1990er-Jahren in Finnland gab", sagt Halonen. "Dabei versprach die finnische Regierung am Anfang der Pandemie, dass niemand - ähnlich wie in Deutschland - zurückgelassen und es keine Insolvenzen geben werde." Tatsächlich waren aber ganz ähnliche Bevölkerungsgruppen wieder am stärksten betroffen wie damals, vor allem freie Mitarbeiter im Kultur- und Gastrobereich. "Es dauerte sehr lange, bis sie überhaupt eine Form von Unterstützung fanden", erinnert sich Halonen. "Wir wollten mit unserer Serie darauf hinweisen, dass die Regierung nicht die selben Fehler wie damals machen dürfe. Daraus hätten wir lernen sollen, dass dieser Malus nicht von Generation zu Generation weitergegeben, ja regelrecht vererbt wird."

Die achtteilige Thriller-Serie "Helsinki Syndrom", deren Folgen Wochentage als Namen tragen und die von der Geisel-Situation her ein bisschen an den Hollywoodklassiker "Hundstage" mit Al Pacino erinnert, zeigt einen Rachefeldzug. Der von Peter Franzén gespielte Mann, der die Journalisten einsperrt, kämpft eigentlich gegen die Banken, die Justiz und die Regierung. Aber als ruinierter Firmenchef im "Falling Down"-Modus fühlt er sich auch von den Medien allein gelassen und will diese wortwörtlich mit vorgehaltener Waffe zu einer anständigen Recherche zwingen. "Die Geisel-Situation in der Serie stand am Anfang. Wir wollten auf jeden Fall einen Fokus auf die Print-Presse, weil es da weniger Filter zwischen der Veröffentlichung und der Tastatur der Journalisten gibt als etwa im Fernsehbereich. Alle wichtigen Elemente der Gesellschaft kommen bei uns vor: Die Wirtschaft, die Banken, die Justiz. Aber die Medien haben die Aufgabe, diese Kräfte zu überwachen. Deswegen fühlte sich das für uns natürlich an, dass die Presse in die Handlung involviert ist", führt Produzent Halonen aus.

Der frustrierte Protagonist, der sich vom Staat allein gelassen fühlt, ist in Finnland auf jeden Fall ein größeres Thema, findet auch der nach München gereiste finnische Regisseur Marko Mäkilaakso, der die Episoden vier, fünf und sechs von "Helsinki Syndrom" drehte. Die Serie hätte vor allem die Bevölkerung die Möglichkeit eröffnet, auch nochmal öffentlich über die verdrängte Bankenkrise der 1990er-Jahre und die gesellschaftlichen Folgen angesichts der Corona-Pandemie zu sprechen. Mäkilaakso ist Genrefilmregisseur, er drehte aktuell zum Beispiel mit "The Creeps" eine ganz eigene, nostalgisch angehauchte finnische Version von "Gremlins" mit Christopher Lambert und Joe Dante in Schlüsselrollen. Für die Produktionsfirma Fisher King war er aber auch schon bei der dritten Staffel der Erfolgsserie "Bordertown" auf dem Regiestuhl dabei. Mäkilaakso, der seit diversen Jahren der Liebe wegen im hessischen Großen-Linden lebt und ziemlich ordentliches Deutsch spricht, hat das Inszenieren im Blut. Er habe bereits mit neun Jahren seine ersten Kurzfilme gedreht und atmet Hollywoodfilme. "Jäger des verlorenen Schatzes" sei für ihn in den 1980er-Jahren ein Erweckungserlebnis gewesen. Sein Instagram-Account ist voller Bilder, die ihn mit amerikanischen Genregrößen wie John Landis, Roger Corman oder Joe Dante zeigen. Er schmiss die Schule und widmete sich ganz dem Filmemachen. Auch in "Helsinki Syndrom" konnte er bei der Art und Weise, wie er Szenen drehte, amerikanische Filmeinflüsse in der Bildsprache und bei Kameraeinstellungen unterbringen.

Die Finanzierung der Serie war laut Produzent Halonen keine allzu große Herausforderung. "Wir sind glücklich darüber, Arte und den NDR als unsere Partner bei der Serie dabei zu haben. YLE half am Anfang sehr gut. Unser größtes Problem war die Covid-Situation und der damit einhergehende Schutz der Schauspieler. Ich bin jetzt seit 30 Jahren als Produzent im Geschäft. Fisher King hat sich aber auf die Pandemie-Situation sehr gut vorbereitet." In Finnland sei die Serie sehr gut in der Presse und bei Social Media aufgenommen worden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk YLE launcht seine großen Serien immer Sonntagabend um 21 Uhr. Freitags stellen sie aber alle Episoden schon vorab beim öffentlich-rechtlichen Streaming-Angebot Arena online, so wie das in Deutschland ARD und ZDF mit den meisten Formaten auch machen. "In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Publikum sehr gut an diesen Veröffentlichungsrhythmus gewöhnt. YLE gehörte zu den ersten öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa, die schon vor 20 Jahren eine Streaming-Plattform aufbauten." Halonen und Mäkilaakso wollen auch wieder bei einem der nächsten Projekte zusammenarbeiten, das aber noch nicht spruchreif ist. Vielleicht gibt es sogar eine zweite Staffel von "Helsinki Syndrom", wenn die Produktionspartner das wollen.

Michael Müller