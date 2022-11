Österreichisches Filminstitut fördert Stoffe von FreibeuterFilm, Patrick Vollrath und Sandra Wollner

Bei der Fördersitzung 8/2022 des Österreichischen Filminstituts wurden Projekte in den Bereichen Stoffentwicklung, Verwertung und Berufliche Weiterbildung bewilligt. Verteilt wurde auf die unterschiedlichsten Genres, von Dokumentarfilmen über Black Comedy hin zu Horror, einige renommierte Namen tauchen auf. Nikolaus Geyrhalter arbeitet nach "Matter Out of Place" an einem neuen Dokumentarfilm, "24/7", so der Titel, ein Zeitrafferfilm der anderen Art, dessen Stoffentwicklung mit 15.000 Euro bezuschusst wurde. Dokumentarfilmkollege Erwin Wagenhofer schreibt an "Immun" (15.000 Euro), in dem er sich mit der Gesundheit und unserem kranken System auseinandersetzt, und Kurt Langbein, unlängst mit "Der Bauer und der Bobo" im Kino, arbeitet an "Projekt Ballhausplatz" (15.000 Euro) und beleuchtet damit den Korruptionsskandal rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Auch Dokumentarfilmspezialist Hubert Sauper kam zum Zuge mit seinem Projekt "X-Pacifico" (15.000 Euro).

Im Spielfilmbereich stechen ebenfalls einige Projekte hervor: Thomas Roth, ein weiterer bekannter Filmschaffender des Nachbarlandes, entwickelt die schwarzhumorige Komödie "Coup de Grace", in der sich ein amtsmüder Wiener Kriminalbeamter mit einem Vampir konfrontiert sieht. Das ÖFI förderte ebenfalls mit 15.000 Euro. Oliver Neumann von FreibeuterFilm arbeitet ebenfalls an einem eigenen Projekt, das er auch selbst inszenieren will: "Das Erbe" erzählt von drei Geschwistern, die nach dem Tod des Vaters das Haus entrümpeln und von den Gespenstern ihrer Kindheit heimgesucht werden. Für die Stoffentwicklung gab es 15.000 Euro. Die von ihm, Sabine Moserund Sebastian Meise geführte Firma hat gerade offenbar besonders viele Projekte in Vorbereitung, die das ÖFI-Gremium für förderungswürdig erachtete: FreibeuterFilm bereitet nämlich zudem das Langspielmdebüt von Muhamed Harawe vor, "The Village Next to Paradise", das in Somalia spielt und für die Stoffentwicklung nun auch 15.000 Euro erhielt. Zwei weitere FreibeuterFilm-Produktionen sind "Wer hat Angst vor Gott" von %Rosa Friedrich%, die 15.000 Euro an Referenzmittel erhalten hat für ihren Stoff um die 17-Jährige Maria, die nach einer Party mit blutenden Handflächen erwacht und sich an nichts erinnern kann, ihre Freundin hingegen behauptet, dass dies göttliche Stigmata seien; sowie "Institut für Probleme der Präsenz" von Luz Olivares Capelle (10.500 Euro) über eine Anstalt, in der Klienten alles erhalten, was ihnen fehlt und für eine 100%ige Anpassungsrate sorgt.

Patrick Vollrath, zuletzt mit dem Thriller "7500" in den Kinos, sitzt über zwei neuen Stoffen: über einem neuen Thriller mit Titel "Es ist wie es ist" um die Suche nach einem spurlos verschwundenen 14jähriges Mädchen, für dessen Stoffentwicklung Referenzmittel in Höhe von 10.000 Euro fällig wurden, und über dem Horrorfilm The Monster" (15.000 Euro Referenzmittel), dessen Drehbuch er gemeinsam mit Senad Halilbasic schreibt. Michael Kreihsl erhielt für die Tragikomödie "Menschen am Montag" 12.000 Euro aus dem ÖFI-Topf. Und Sandra Wollner, die für "The Trouble with Being Born" gefeiert wurde, entwickelt das Thriller-Drama "The First Ghost" (Referenzmittel: 12.500 Euro), eine Geschichte darüber, wie die Geister in die Welt kamen.

Die komplette aktuelle Förderliste ist unter www.filminstitut.atzu finden.