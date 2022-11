Alamode präsentiert "Alma" und "Ingeborg"

Alamode kündigt fünf neue Titel für das nächste Jahr an. Nach dem bereits gesetzten, in Cannes ausgezeichneten Drama "Holy Spider", das am 12. Januar anläuft, ist für den 9. März neu der Start des neuen historischen Dramas von Adrian Goiginger, "Der Fuchs", geplant, das inspiriert von der Geschichte von Goigingers Urgroßvater erzählt, wie ein Junge als Knecht aufwächst und als Soldat im Weltkrieg ein verletztes Fuchsjunges aufpäppelt. Der Film feiert demnächst in Tallinn Weltpremiere.

Am 4. Mai soll Ilker Cataks Das Lehrerzimmer" auf den Leinwänden zu sehen sein. Sein Es gilt das gesprochene Wort" wurde mit der Bronze-Lola ausgezeichnet. Leonie Benesch aus Babylon Berlin" ist im neuen Drama als idealistische Lehrerin zu sehen, die an ihre Grenzen kommt.

Am 6. Juli soll das Drama um die zerstörerische Liebesgeschichte von Alma Mahler und Oskar Kokoschka, Alma und Oskar", starten mit Emily Cox und Valentin Postlmayr in den Titelrollen. Dieter Berner, der bereits Künstler Egon Schiele gelungen porträtierte, schrieb und inszenierte den Film, der am 20. November das 53. International Film Festival of India in Goa eröffnet.

Die Beziehung eines Künstlerpaares ist auch Thema von Margarethe von Trottas Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste". Alamode bringt das Drama der renommierten Filmemacherin, in dem die einflussreiche und radikale Schriftstellerin, ihr Leben und ihre Ideen im Zentrum stehen zusammen mit MFA am 19. Oktober heraus. Vicky Krieps, vielfach prämiert für Corsage", spielt sie.

Zuvor, für den 3. August, ist der Start einer weiteren Liebesgeschichte geplant. Carine Tardieu erzählt in "Les jeunes amants" (AT) von der Liaison einer 70-jährigen Frau, gespielt von Frankreichs Star Fanny Ardant, und einem 45-jährigen Familienvater.

Die Filmagentinnen übernehmen bei allen Titeln die Vermietung.