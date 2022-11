Neue Details zu Energiehilfen für Kultur

Nach einem Termin Anfang der Woche wurden weitere Informationen zu den geplanten Energiehilfen für die Kultur bekannt. So sollen sich die Mittel von bis zu einer Milliarde Euro auf zwei Jahre verteilen - und Energieeinsparungen von 20 Prozent sind tatsächlich fixe Grundlage der Berechnung. Bei der Wahl des Referenzjahres zeigt man sich dem Vernehmen nach flexibel.

Anfang der Woche fanden neuerliche Beratungen zu den geplanten Energiehilfen für Kultureinrichtungen statt. Wie bereits berichtet, sollen dafür Mittel in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds fließen. Wie nun bekannt wurde, sollen etwa 750 Mio. Euro davon für das Jahr 2023 und etwa 250 Mio. Euro für das Jahr 2024 vorgesehen sein.

Derzeit wird über die Rahmenbedingungen für diese Härtefallhilfen verhandelt - was nicht zuletzt erfordert, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Dessen vorgegebene Berechnung macht auch klar, dass Energieeinsparungen von 20 Prozent tatsächlich vorausgesetzt werden. Denn ausschlaggebend für den Förderbedarf sollen die - anhand der Preise für das kommende Jahr unter Berücksichtigung von Gas-, Wärme- und Strompreisbremse berechneten - Kosten für 80 Prozent eines "historischen Verbrauchs" sein.

Gemäß der Blickpunkt:Film vorliegenden Informationen soll es derzeit keine starre Vorgabe geben, welches Referenzjahr für diesen "historischen Verbrauch" anzusetzen ist - wenngleich es sich sinnvoller Weise natürlich um ein Jahr ohne Pandemie-bedingte Einschränkungen des Angebots handeln sollte, also spätestens 2019. Zumindest denkbar ist - auch wenn hierzu keine Informationen vorliegen - dass Kultureinrichtungen, die bereits frühzeitig Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen haben, nicht unnötig benachteiligt werden sollen.

So oder so: Aus Branchenkreisen wurden bereits Stimmen laut, die Energieeinsparungen von 20 Prozent mittelfristig nur über eine Reduzierung des Angebots (sprich: weniger Vorstellungen) erreichbar sehen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber, dass die Einsparungen nicht tatsächlich erzielt werden müssen, ein faktischer Mehrbedarf über das Limit hinaus würde aber jedenfalls nicht von den Hilfen adressiert.