Crowdfundingkampagne zur Rettung des Edinburgh Filmhouse gestartet

Seit der Insolvenz der Mutterfirma Centre for the Moving Image (CMI) steht das Filmhouse-Gebäude, in dem das gleichnamige Kino und die Edinburgh Film Guild untergebracht sind und bis dato das Edinburgh International Film Festival stattgefunden hat, zum Verkauf. Einige ehemaligen Topmanager des Filmhouse haben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne zu dessen Rettung gestartet.

Mit Unterstützung des Vorsitzenden der Edinburgh Film Guild, Jim Dunnigan, und deren Geschäftsführer Phil Denning haben der ehemalige Head of Programming des Filmhouse in Edinburgh, Rod White, dessen ehemaliger Technikchef David Boyd, dessen ehemaliger Programmmanager James Rice und dessen ehemaliger CEO Ginnie Atkinson eine Crowdfundingkampagne zur Rettung des Gebäudes gestartet, das seit der Insolvenz der Mutterfirma Centre for the Moving Image im Oktober zum Verkauf steht. Das berichtet Screen International.

In dem Filmhouse-Gebäude ist neben dem gleichnamigen Kino die Edinburgh Film Guild untergebracht, die dort seit 1947 das Edinburgh Film Festival ausrichtet. Der Wert des Gebäudes wird auf zwei Mio. Pfund (knapp 2,3 Mio. Euro) taxiert, die im Rahmen der Crowdfundingkampagne bis zum 7. Dezember eingesammelt werden sollen.

In einer Stellungnahme der Initiatoren heißt es: "Eine breit in die Öffentlichkeit getragene Crowdfundingkampagne ist die einzige Möglichkeit, jedem - seien es Einzelne oder menschenfreundliche Spenden -, der sich Sorgen um den weiteren Betrieb des Filmhouse' macht und schockiert von dem Gedanken von dessen Verlust ist, die Gelegenheit zu geben, einen finanziellen Beitrag zu leisten. In der vergangenen Woche gab es eine Anfrage an die schottische Regierung und den Stadtrat von Edinburgh, das Gebäude zu kaufen. Es ist davon auszugehen, dass die öffentliche Seite zu einer weiteren Unterstützung ermutigt werden kann, wenn wir eine signifikante Summe einsammeln können."

Wenige Stunden nach Start der Kampagne wurden über die Crowdfundingseite "Save Filmhouse Cinema" bereits knapp 10.000 Pfund (rund 11.400 Euro) eingesammelt.

Die Crowdfundingkampagne ist nur eine der Aktionen, die zum Erhalt des Filmhouse' und des Edinburgh International Film Festival gestartet wurden. So hat Filmemacher Paul Sng zusammen mit Amanda Rogers von Cinetopia eine Online-Petition gestartet, die bereits von knapp 24.000 Unterstützen unterzeichnet wurde.