Ministerrat winkt österreichisches Anreizmodell durch

Kino

Nächster Schritt für das neue österreichische Anreizmodell geschafft: Der Ministerrat hat heute grünes Licht für das Gesetz gegeben, das in der vergangenen Woche mit der Regierung zu Ende verhandelt wurde. Jetzt geht es ins Parlament, damit die Bahn frei ist und es am 1. Januar 2023 in Kraft treten kann.