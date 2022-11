IDM fördert ARD-Historienfilm über Levi Strauss

In ihrer letzten Förderrunde des Jahres hat die Südtiroler Filmförderung IDM neun Projekte unterstützt. In der Spielfilmproduktion kommt Lieblingsfilm zum Zuge: 350.000 Euro erhalten die Münchner für "Call Me Levi" . Der ARD-Historienfilm erzählt die Geschichte von Levi Strauss, dem berühmten Erfinder der Blue Jeans. Regie führt Neele Vollmar nach einem Drehbuch von David Marian.

In ihrer letzten Förderrunde des Jahres hat die Südtiroler Filmförderung IDM neun Projekte unterstützt. In der Spielfilmproduktion kommt Lieblingsfilm zum Zuge: 350.000 Euro erhalten die Münchner für "Call Me Levi" . Der ARD-Historienfilm erzählt die Geschichte von Levi Strauss, dem berühmten Erfinder der Blue Jeans. Regie führt Neele Vollmar nach einem Drehbuch von David Marian. Mit dem Dokumentarfilm "Wasserstoff global" wird ein weiteres deutsches Projekt aus Südtirol gefördert: Regisseur Andreas Pichler beschäftigt sich darin mit dem aktuellen Hype um Wasserstoff als Energiequelle und zeigt damit einhergehende Chancen und Risiken auf. Das Projekt wird von der Bozener Miramonte Film in Koproduktion mit Eikon Media, Stuttgart und Relation04 Media, Harstard hergestellt und erhielt 60.000 Euro IDM-Förderung.

Im Produktionsbereich wurden zudem italienische Produktionen gefördert: "Le Assaggiatrici" von Silvio Soldini (420.000 Euro) über das Schicksal einer jungen Frau, die gezwungen wird als Vorkosterin für Adolf Hitler zu arbeiten. "Polvo Seran" von Carlos Marques-Marcet (200.000 Euro), in der Geraldine Chaplin und Oona Chaplin die Hauptrollen spielen, sowie der Dokumentarfilm "Healing Images" (50.000 Euro) von Andreas Deaglio über die Traumabewältigung und die Arbeit einer Psychotherapeutin.

Das Gesamtfördervolumen der letzten Förderrunde betrug 1,2 Millionen Euro und unterstützt neben den genannten Förderungen im Produktionsbereich auch noch zwei Kurzfilmprojekte und zwei Projekte in der Produktionsvorbereitung.

Alle Förderungen im Detail unter www.idm-suedtirol.com