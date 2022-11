Verhärtete Fronten zwischen ver.di und Yorck

Zwei Warnstreiks bei den Kinos der Yorck-Gruppe hat ver.di im November bereits organisiert, bis zur Berlinale sollen "zahlreiche" weitere Streiks folgen, um das Unternehmen zurück an den Verhandlungstisch zu holen. Die Forderungen von ver.di liegen allerdings weit über den zuletzt mit großen Ketten erzielten Abschlüssen - und zumindest die nach außen kommunizierte Einschätzung der Lage der Kinos geht glasklar an der Realität vorbei.

"Die Yorck Kinos haben die Corona-Krise überstanden. Nun startet die Branche durch und tolle Arthouse- und Mainstream-Filme warten auf das Publikum." Soweit die Einschätzung von Jörg Reichel, dem zuständigen ver.di-Gewerkschaftssekretär bei den Tarifverhandlungen mit der Yorck-Gruppe. Nun, was das aktuelle (und kommende) Filmangebot anbelangt, will man da erst einmal nicht widersprechen - die Ansicht, die Corona-Krise sei überstanden, ist allerdings eine, die ver.di wohl sehr exklusiv ihr eigen nennt. Von den Zahlen im Kinomarkt wird sie selbstverständlich nicht getragen, auch wenn der gerade in diesem Jahr besonders unter Druck stehenden Arthouse-Markt zuletzt auch wieder positive Impulse erfuhr - und das natürlich auch über die in den Arthouse-Charts aufgeführten Titel (bei denen man "Rheingold" unter Umständen durchaus vermissen könnte) hinaus. Hinzu kommt natürlich, dass die Aussage schon deshalb hart am Rande einer gewissen Realitätsverweigerung rangiert, weil sie natürlich völlig ausblendet, dass mit den massiv gestiegenen Energiekosten (neben weiteren Kostensteigerungen) eine Herausforderung an die Stelle der - ohnehin immer noch mit Unwägbarkeiten in den Wintermonaten verbundenen - Pandemie getreten ist, die kaum geringer ausfällt.

Die Fronten jedenfalls sind derzeit verhärtet. Denn nach zwei Sondierungsgesprächen und zwei Verhandlungsrunden, die seit Juli stattgefunden haben, lehnt die Yorck-Geschäftsführung laut der Gewerkschaft aktuell weitere Verhandlungen ab. Dies vor dem Hintergrund von Forderungen, die sich gegenüber den zuletzt mit großen internationalen Kinoketten erzielten Abschlüssen in der Tat auch besonders ambitioniert ausnehmen.

So fordert ver.di eine Bezahlung von mindestens 13 Euro pro Stunde (an anderer Stelle ist von 13,50 Euro die Rede) für die 160 Kinobeschäftigten in der Einstiegsstufe, eine Beibehaltung der Mehrtheaterzulagen für größere Yorck-Häuser gemäß dem bestehenden Tarifvertrag (20 und 50 Cent, gestaffelt nach Anzahl der Säle), die Beibehaltung der Jahressonderleistung von 50 Cent (Weihnachtsgeld, bezogen auf den Stundenlohn) und die Beibehaltung der Lohnstruktur unter Anwendung der Betriebszugehörigkeitszulagen. Zum Vergleich: Bei CineStar lag der Abschluss je nach Kino-Kategorie zwischen 12,05 Euro und 12,10 Euro Stundenlohn für Servicekräfte nach der Einarbeitungszeit bei bis zu zwei Jahren Betriebszugehörigkeit. Eine Bezahlung von (gut) 13 Euro sieht der Abschluss mit CineStar (unterhalb der Ebenenleitung, versteht sich) erst bei Betriebszugehörigkeiten von mehr als 20 Jahren vor. Angeboten hat Yorck nach Angaben von ver.di zuletzt 12,50 Euro pro Stunde, auch dies liegt also über dem von ver.di mit CineStar erzielten Abschluss.

Unterdessen kritisiert ver.di mit Verweis auf "schlechte Arbeitsbedingungen" nicht zuletzt, dass in den Kinounternehmen der Yorck Kino GmbH, die seit 2019 wieder in Tarifbindung sind, "mindestens die Hälfte der Belegschaft in einem befristeten Arbeitsverhältnis" tätig sei, obwohl der Tarifvertrag dies nur für zehn Prozent der Belegschaft erlaube.

Vor dem Hintergrund der Ablehnung einer dritten Verhandlungsrunde durch Yorck hatte ver.di zuletzt am 5. November (mit einer zentralen Kundgebung vor dem Delphi Lux) und am 11. November (mit einer zentralen Kundgebung vor dem Kino International) zu Warnstreiks aufgerufen. Wie viele Mitarbeitende sich am ersten dieser beiden Warnstreiks tatsächlich beteiligten, ist unklar - ver.di nennt zwar die Zahl von 65 Personen, zählt dazu aber ausdrücklich nicht nur Mitarbeitende, sondern ergänzend auch "Unterstützer:innen".

Jörg Reichel jedenfalls bezeichnete diese erste Aktion als "vollen Erfolg", bei ver.di heißt es dazu: "Es habe ein geringeres Besucheraufkommen in den Yorck Kinos gegeben, zahlreiche Kinogäste vor Ort hätten ihre Karten zurückgegeben oder erst gar nicht gekauft. Zudem gehe ver.di von einem deutlich geringeren Gastronomieumsatz in allen elf Kinos aus - der entscheidenden Gewinnquelle eines Hauses."

ver.di jedenfalls hat bereits "zahlreiche" weitere Warnstreiks angekündigt, die man in den Wochen bis zur Berlinale im Februar in den elf Häusern der Yorck-Gruppe durchführen wolle, in der Ankündigung zum zweiten Warnstreik vom vergangenen Freitag hieß es zudem, dass man (auch) während der Berlinale streiken werde, sollte der Arbeitgeber nicht einlenken. Die Haltung von Jörg Reichel: "ver.di erwartet vom Arbeitgeber eine Wertschätzung der Leistung der Beschäftigten und die Bereitschaft, ernsthaft zu verhandeln."