Runde 89 für Ballauf/Schenk

Der 89. gemeinsame "Tatort" für Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär mit dem Titel "Des anderen Last" wird von Nina Wolfrum nach dem Drehbuch von Paul Salisbury inszeniert.

Unter der Regie von Nina Wolfrum haben die Dreharbeiten für "Des anderen Last", den 89. "Tatort" mit den von Klaus J Behrendt und Dietmar Bär gespielten Kölner Kommissaren Ballauf und Schenk, begonnen. Die von Paul Salisbury ersonnene Geschichte spielt in der Vorweihnachtszeit und erzählt von einem tödlichen Überfall auf einen Kurierfahrer. Ballauf und Schenk stoßen am Tatort auf unzählige geöffnete und geleerte Pakete. Ein Raubüberfall?

Neben den Regulars Roland Riebeling, Tinka Fürst und Joe Bausch bilden Paula Kober, Zoe Valks, Susanne Bredehöft, Nils Hohenhövel, Hans-Martin Stier, Stefanie Philipps, Dieter Schaad, Roland Silbernagl und Dennis Svensson den weiteren Cast. Die Bildgestaltung übernimmt Mathias Neumann.

Die Kölner "Tatorte" werden von Bavaria Fiction unter der Verantwortung von Jan Kruse produziert. Götz Bolten hat für den auftraggebenden WDR die Redaktion inne. Ein Sendetermin für "Des anderen Last" steht noch nicht fest.