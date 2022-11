Kaufcharts: "Top Gun: Maverick" schwebt weiter über den Dingen

In den deutschen DVD-Kaufcharts von GFK Entertainment belegt "Top Gun: Maverick" in seiner zweiten Woche in Folge Platz eins. In den Blu-ray-Charts sind es mit den unterschiedlichen Fassungen sogar Platz eins, zwei und acht, wobei das dann der Original-"Top Gun" ist.

Bester Neueinsteiger bei den DVDs ist auf Platz fünf "Ein Junge namens Weihnacht" von Studiocanal. Zudem packt Alive mit dem deutsch-österreichischen Animationsfilm "Willkommen in Siegheilkirchen" Platz neun als Neueinsteiger.

Bei den Blu-rays ist der höchste Neueinsteiger Jordan Peeles Horror-Mystery-Meta-Film "Nope" auf Platz fünf. Auf Platz sieben wiederum steigt "Beast - Jäger ohne Gnade" von Universal neu ein.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf