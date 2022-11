Hellinger/Doll zu "Einfach mal was Schönes": "Als Produzent schafft man Schutzräume"

Lothar Hellinger und Christopher Doll sind ab morgen mit "Einfach mal was Schönes" in den Kinos. Wir sprachen mit den Produzenten des Hits "Wunderschön" über ihre Zusammenarbeit mit Karoline Herfurth, das Geheimnis ihres Erfolges und wie es für ihre Firma Hellinger/Doll weitergeht.

Lothar Hellinger und Christopher Doll sind ab morgen mit Einfach mal was Schönes" in den Kinos. Wir sprachen mit den Produzenten über ihre Zusammenarbeit mit Karoline Herfurth, das Geheimnis ihres Erfolges und wie es mit ihrer Firma Hellinger/Doll weitergeht. Ihr letzter Film Wunderschön" gewann eine Lola und gehört zu den erfolgreichsten Filmen des laufenden Jahres.

"Einfach mal was Schönes" ist Ihr vierter Film mit Karoline Herfurth als Regisseurin. Wie hat die Zusammenarbeit eigentlich begonnen?

Christopher Doll: Ich kenne Karoline schon sehr lange. Wir haben 1999 unseren ersten Film zusammen gemacht , sie in einer Nebenrolle und ich als Praktikant in der Aufnahmeleitung. Wir sind uns über die Jahre immer wieder begegnet und als sie mit Mittelkleiner Mensch" ihren ersten Kurzfilm plante, fragte sie mich, ob ich sie dabei begleiten wolle. Willi Geike hat uns dann für ihren ersten Langfilm als Regisseurin SMS für Dich" erneut in dieser Konstellation angesprochen.

Wodurch zeichnet sich die Zusammenarbeit mit Karoline Herfurth aus?

Christopher Doll: Wir sind in einem kontinuierlichen, engen und intensiven Austausch vom Entwickeln des Drehbuches bis zur Nullkopie. Während des gesamten Prozesses versuchen wir, Karoline den Raum und die Zeit zu geben, die das jeweilige Projekt braucht und die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Was war für Sie die besondere Herausforderung, das Schwierigste bei "Einfach mal was Schönes"?

Lothar Hellinger: Das waren die Umstände, mit denen alle Kolleginnen und Kollegen gerade und wohl auch noch in der nächsten Zeit zu kämpfen haben. Wie die Verknappung des Personals durch den Produktionsboom durch die Streamer und die damit verbundenen steigenden Löhne. Zudem die Pandemie, die uns bei der Herstellung mit den Maßnahmen betraf, aber uns hoffentlich nicht noch einmal erwischt.

"Wunderschön" wurde ein Hit mit 1,7 Mio. Besuchern und hielt sich lange in den Charts.

Lothar Hellinger: Ja, das spricht für die Qualität des Films, der eben kein Fast Food ist. Er war im Übrigen auch in den Arthousecharts auf Platz eins. Man muss den Filmen Zeit geben, sie länger in den guten Sälen zeigen. Dafür sind wir den Kinobetreibern sehr dankbar.

Nun ist der Druck für "Einfach mal was Schönes" dafür ganz schön hoch, oder?

Christopher Doll: Er ist natürlich - sagen wir - spürbar. Man wird sicherlich auch am Erfolg des vorherigen Films gemessen aber wir sind zuversichtlich und jeder Film steht für sich.

Vor "Wunderschön" haben Sie auch mit Traumfrauen" 1,7 Mio. Besucher im deutschen Kino erreicht. Sie haben einen guten Riecher. Woran erkennen Sie einen erfolgreichen Stoff?

Christopher Doll: Es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Gäbe es ein eindeutiges Rezept, könnte man ja viel mehr Hits danach backen. Lothar und ich betrachten natürlich auch den Markt und fragen uns, was funktionieren könnte. Man braucht aber immer auch Glück beim Timing und um den Zeitgeist zu treffen. Und man braucht natürlich auch eine starke kreative Kraft, wie sie die Autorinnen und Regisseurinnen haben, mit denen wir arbeiten, insbesondere Karoline.

Bisher konnten Sie für Ihre Projekte einen sehr hochkarätigen Cast und eine ebensolche Crews gewinnen. Trotz Produktionsboom. Wie gelang Ihnen das?

Christopher Doll: Karolines Vision übt sicherlich eine große Zugkraft für die Besetzung aus. Als Produzent schafft man Schutzräume nicht nur für die Regie oder den Cast, sondern für alle Mitwirkenden am Projekt. Die Head of Departments kennen wir seit vielen Jahren und zu unserem Glück besteht ein gegenseitiges Vertrauen. Film ist am Ende eine Gemeinschaftsleistung. Man braucht eine kreative Vision, die von den Gewerken mit Leben gefüllt wird.

Lothar Hellinger: Wir versuchen Bedingungen zu schaffen, die wir als sinnvoll empfinden, das betrifft das Kreative ebenso wie das Menschliche. Dazu gehören genügend Drehtage, für die man die entsprechenden wirtschaftlichen Möglichkeiten braucht. Auch bei uns sind sie begrenzt. Aber man kann sie als Produzent gestalten und sagen, darauf lege ich mehr Wert.

Christopher Doll: Die Verknappung der Drehzeit sehe ich als eine sehr ungesunde Entwicklung an.

Sie haben als Hellinger/Doll bisher mit Warner als starkem Partner zusammengearbeitet. Wie sind Sie verbunden? Wie hat sich die Verbindung im Zuge des Mergers verändert?

Lothar Hellinger: Willi Geike sprach uns an und wir unterschrieben 2014 einen First-Look-Deal, den wir verlängert haben. So haben wir tatsächlich bis jetzt exklusiv mit Warner gearbeitet, einem sehr starken Partner fürs Kino. Wir hoffen, dass Eine Million Minuten" der krönende Abschluss unseres Deals wird.

Christopher Doll: Wir sind in einem guten Miteinander verbunden, mit den jeweiligen Ansprechpartnern im Marketing, in der Local Production usw. Es gab für uns keine Notwendigkeit, sich einen anderen Partner zu suchen.

Heißt das, Sie würden den First-Look-Deal nach "Eine Million Minuten" gerne verlängern?

Christopher Doll: Die Zusammenarbeit mit Warner ist auch weiterhin möglich und wünschenswert. Dennoch gibt es auch andere interessante Partner. Mal sehen...

Bei "Eine Million Minuten" übernehmen Sie, Christopher Doll, auch die Regie. Was hat Sie dazu bewogen?

Christopher Doll: Wir sind in unserer Firma so kompakt aufgestellt, dass uns prinzipiell jedes Projekt sehr am Herzen liegt. In dieses habe ich mich im Laufe der bereits etwas längeren Entwicklung besonders verliebt. Ich hatte das Gefühl, dass ich dazu etwas zu erzählen habe. Und ich bekam für meine Idee Zuspruch von Lothar und auch von Seiten von Warner. Zum Glück werde ich ja nicht allein sein, sondern mit einem tollen Team arbeiten.

Zum Team gehört u.a. wieder Autorin Monika Fässler.

Christopher Doll: Wir haben uns bei Sweethearts" kennengelernt. Und es hat Klick gemacht. Sie und Karoline haben eine gemeinsame Sprache gefunden. So geht man eben auch gemeinsam auf Stoffsuche und beflügelt sich gegenseitig. Ulla Ziemann und Malte Welding haben vorher an "Eine Million Minuten" gearbeitet. Monika Fässler und Tim Hebborn haben die aktuelle Fassung geschrieben.

Worum geht es in "Eine Million Minuten"?

Christopher Doll: Der Film beginnt in Berlin und geht auf eine Reise in zwei noch unbestimmte Länder. Es geht um eine Familie mit zwei Kindern, die ein neues Lebensmodell ausprobieren und mehr Zeit miteinander verbringen will und basiert auf dem Sachbuchbestseller von Wolf Küper.

Wann wird gedreht und wer wird mit dabei sein?

Christopher Doll: Wir wollen im Februar mit dem Dreh beginnen. Karoline wird eine Rolle übernehmen. Den weiteren Cast wollen wir zusammen mit Warner verkünden. Es wird auf jeden Fall ein Wiedersehen mit weiteren Bekannten aus unseren Filmen geben.

"Eine Million Minuten" wird ein größeres Projekt als Ihre vorherigen Kinofilme werden?

Lothar Hellinger: Das ist den Reisen geschuldet, aber sie sind natürlich absolut notwendig als integraler Bestandteil der Geschichte.

In der Entwicklung befindet sich auch eine weitere Serie nach Beat".

Christopher Doll: Wir entwickeln das Konzept und das Pilotbuch zu "Airlift" zusammen mit Studiocanal Television und hoffen, einen Streamer an Bord zu holen. Der historische Stoff erzählt von der Luftbrücke aus einem bisher nicht erzählten Blickwinkel.

Lothar Hellinger: Mit "Beat", eine der ersten deutschen High-End-Serien für Streamer, gingen wir zu Prime Video. Wir werden sehen, welcher Partner hier das perfect Match sein wird.

Wollen Sie vermehrt Serien produzieren?

Christopher Doll: Wir haben auch andere Serienstoffe seit "Beat" entwickelt und tauschen uns darüber auch mit Anke Greifeneder aus. Es macht uns Spaß, seriell zu erzählen, es ist ganz anders als an einem Spielfilm zu arbeiten, aber wir fühlen uns im Kino schon sehr wohl und sind ihm auch verbunden. Als kleiner Laden müssen wir uns fokussieren.

Sie wollen auch nicht wachsen, oder Partner an Bord holen?

Lothar Hellinger: Nein. Wir operieren zu 100 Prozent eigenständig, was heutzutage nicht selbstverständlich ist, und wollen uns auch nicht vergrößern. Wir wollen den Überblick behalten und unsere Projekte so intensiv betreuen wie wir es bisher getan haben.

Christopher Doll: Natürlich unterhalten wir uns über Wachstumsmöglichkeiten, aber Wachstum kann eben auch "Weniger ist mehr" bedeuten. Bei der Wahl unserer Kino- bzw. TV/Stream-Partner sind wir grundsätzlich offen.

Wie sieht es mit weiteren Projekten aus. Ist eine weitere Zusammenarbeit mit Karoline Herfurth als Regisseurin geplant?

Christopher Doll: Karoline und Monika schreiben bereits an einem neuen Stoff. Und wir entwickeln auch weitere Projekte. Wir arbeiten mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit an ihnen, ohne, dass sie ernst sein müssen, und fühlen uns sehr wohl in diesem Team.

Das Interview führte Heike Angermaier