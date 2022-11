Gespräche über "Freaky Friday"-Sequel laufen

Ihre Rolle in "Freaky Friday" hatte Jamie Lee Curtis 2003 eine Golden-Globe-Nominierung eingebracht. Nun erklärte die Schauspielerin, dass es Gespräche mit Disney gebe. Als Curtis' Filmtochter soll wie im Original wieder Lindsay Lohan an Bord sein.

Knapp 19 Jahre, nachdem Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" knapp eine Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit rund 160 Mio. Dollar eingespielt hat, laufen offenbar die Planungen für ein Sequel.

Gegenüber dem US-Branchenblatt Variety erklärte Jamie Lee Curtis, die im Original eine Mutter gespielt hat, die versehentlich im Körper ihrer Tochter (Lindsay Lohan) gelandet war - und umgekehrt - am Rande der Premiere von Glass Onion - A Knives Out Mystery": "Es gibt noch kein geplantes Datum, aber wir sind in Gesprächen. Menschen sind in Gesprächen darüber. Die richtigen Menschen sind in Gesprächen darüber. Ich werde in einer Woche 64, Lindsay ist 36. Ein Sequel bietet sich jetzt wunderbar an. Wir wollen es beide machen, aber es liegt nich an uns, es zu machen. Es ist Disney, die es machen müssen und ich denke, sie sind interessiert und wir sprechen darüber."

Jamie Lee Curtis, die für ihre Rolle in "Freaky Friday" für einen Golden Globe nominiert war, ist derzeit in Halloween Ends" in den deutschen Kinos zu sehen. Lindsay Lohan wird ab 10. November in der Netflix-Weihnachtskomödie Falling for Christmas" zu sehen sein.