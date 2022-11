Nikolaj Nikitin zur Critics' Week in Tallinn: "Fenster zur Welt"

Beim 26. Black Nights Festival in Tallinn gibt es mit den Critics' Picks eine neue Reihe, die von Nikolaj Nikitin kuratiert und am morgigen Donnerstag mit "Roxy" von Dito Tsintsadze (deutsche Produzenten: East End Film) eröffnet wird. Der Kurator erklärt, was zu erwarten ist.

Wie sind Sie zu der Kuratierung der Critics' Picks in Tallinn gekommen?

NIKOLAJ NIKITIN: Nach zwei Dekaden als Delegierter bei der Berlinale - am Ende war ich für 35 Länder zuständig - war ich sehr erfreut, als Tiina Lokk, die einzige weibliche Direktorin eines sogenannten A-Festivals mir eine Zusammenarbeit anbot. Tiina leitet das PÖFF seit 26 Editionen, was zu den "glorreichen Sieben" an der Spitze gehört. Ich kenne Tallinn als Jurymitglied - ich war vor 20 Jahren beim allerersten Wettbewerb dort - und als Berlinale-Delegierter. Als wir unsere Zusammenarbeit anfingen, kamen wir schnell darauf, dass ich mit meinen 25 plus Jahren Erfahrung als Filmkritiker, Historiker und Kurator und Künstlerischer Leiter bei Festivals im In- und Ausland - u.a. Zürich, Köln, Prag und vor allem Palic EFF, wo wir diesen Jahr den Oscargewinner Michel Hazanavicius zu Gast hatten, der mit seinem fulminanten Cannes-Eröffnungsfilm Final Cut" Palic persönlich abschloss, am besten eine eigene Sektion bekomme, um meine Erfahrung und mein weltweites Network am effektivsten in die Tat umzusetzen. Dazu kommt, dass Tiina mit Ihrem herausragenden Team neben dem hochgeschätzten Alberto Barbera in Venedig das einzige A-Festival führt, dass trotz Corona durchgehend stattgefunden hat.

Worum geht es bei den Critics' Picks?

NIKOLAJ NIKITIN: Ich bin angetreten mit dem Plan, maximal zehn Filme zu präsentieren, da ich an das fokussierte High-Quality-Kuratieren glaube und wir als A-Festival idealerweise Weltpremieren zeigen wollen. Nun sind es dank der Qualität der Einreichungen in Tallinn, Tipps meiner Kolleg:innen und meinem eigenen Netzwerk 13 Filme im Wettbewerb geworden - plus drei außer Konkurrenz: Ulrich Seidl, Moshe Rosenthal und Kim-Ki-Duk. Mir ist es gelungen, immerhin zehn davon als Weltpremieren im Wettbewerb zu zeigen, die anderen sind internationale bzw. baltische Premieren.

Worauf haben Sie bei der Auswahl Ihren Fokus gelegt? Was fällt auf?

NIKOLAJ NIKITIN: Da ich 15 Jahre lang das Filmmagazin Schnitt leitete, nach Meinung zahlreicher internationaler KritikerInnen die "deutsche Version" von Cahiers Du Cinéma bzw. Positif, was ich als Filmhistoriker treffender fand, war es mir ein Herzensanliegen, den Protagonisten der Nouvelle Vague zu folgen und auch im solide inszenierten Mainstreamkino Autorenschaft und cineastische Perlen für meinen Wettbewerb zu scouten. Ich bin sehr froh, eine geographisch balancierte Auswahl von diversen Künstlern präsentieren zu können und bei der Beteiligung weiblicher Schaffenskraft bei 50/50 zu sein. Als deutscher Kurator und ehemaliger German-Films-Mitarbeiter war es mir wichtig, mit der majoritär deutschen Produktion "Roxy" zu eröffnen. Zudem habe ich die große Ehre, am selben Tag mit Cecilia Roth eine Ikone des spanischsprachigen Kinos zusammen mit ihrer argentinischen Regisseurin Vera Fogwill anlässlich der Weltpremiere von "Conversations on Hatred" persönlich in Tallinn begrüßen dürfen. Ich möchte als Kurator keine weiteren Filme hervorheben, da sie mir alle am Herzen liegen. Aber geopolitisch war es mir ein Anliegen bestimmte Länder, die gerade sehr unter Druck stehen, wie Taiwan, das ehemalige Jugoslawien oder Iran, ins Programm aufzunehmen. Selbstredend unterstützen wir die weltweite Kinolandschaft. So hat Tiina unter anderem zwei starke ukrainische Weltpremieren in Ihrem Wettbewerb.

Fiel die Zusammenstellung leicht? Wie war das Feedback aus der Branche?

NIKOLAJ NIKITIN: Schon "half-way" im Auswahlverfahren war ich begeistert, wie hoch die Qualität war. Die Reaktion der Branche auf das fertige Programm war überwältigend. Natürlich wollen viele nach Cannes, Venedig, Toronto und Berlin, aber Tallinn hat sich durch die sehr engagierte Arbeit von Tiina und ihrem Team einen festen Platz im internationalen Festivalcircuit erarbeitet. Das merke ich vor allem an den Reaktionen der anreisenden Salesfirmen und internationalen Verleihern sowie der wichtigsten Fachpresse.

Was zeichnet die Black Nights in Tallinn aus? Was macht das Festival besonders? Und warum passen die Critics' Picks gut zum dortigen Angebot?

NIKOLAJ NIKITIN: Wir wissen, dass Kino nur gemeinschaftlich als Erlebnis erfahrbar ist. Das ist unser Unique Selling Point gegenüber dem Heimkino und den mächtigen Streamern. Tallinn ist das größte Kulturereignis im Baltikum, jedes Jahr erreichen wir zwölf Millionen User. In über 70 Ländern wird in 6000 Artikeln berichtet. Vor allem kommt dabei das Publikum wieder ins Kino, was mir als Filmliebhaber seit Kindheitstagen das größte Anliegen ist. Das Kino ist das Fenster zur Welt: Ich glaube fest daran, dass wir gerade jetzt die Welt kulturell besser kennenlernen müssen! Dies ist für mich ein überaus wichtiger Schritt aus der momentanen Weltkrise.

Die Fragen stellte Thomas Schultze.