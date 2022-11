Penzing Studios setzen auf neueste Technologie und Nachhaltigkeit

In diesem Jahr ging mit den Penzing Studios ein neuer Player in der deutschen Studiolandschaft an den Start. Das Gründer Konsortium will damit den großen Studios Babelsberg, Bavaria und MMC Konkurrenz machen. Der Fokus liegt auf neuester virtueller und digitaler Technologie und Nachhaltigkeit.

In diesem Jahr ging mit den Penzing Studios ein neuer Player in der deutschen Studiolandschaft an den Start. Das Gründer Konsortium um die Produktionsfirmen Occupant Entertainment und Maze Pictures sowie den Dienstleistern Grizzly Filmbau, InMotion AG und Hyperbowl wollen damit den großen Studios Babelsberg, Bavaria und MMC Konkurrenz machen. Der Fokus der Penzing Studios liegt auf neuester virtueller und digitaler Technologie und Nachhaltigkeit.

Seit Ende Januar 2022 wird in den Penzing Studios in der Nähe von Landsberg am Lech gedreht. Die Gründer, Produzenten und Dienstleister, planten schon länger im Zuge des Produktionsbooms ein Studio aufzubauen und bekamen nach intensiver Lobbyingarbeit Ende vergangenen Jahres den Zuschlag, das Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes in ein Filmstudio zu konvertieren. Sie bekamen ihn mit ihrem nachhaltigen Konzept, das die bestehenden Gebäude nutzt und Neubauten nur mit Stampflehm und Holz und genügend Raum für Grünflächen dazwischen erlaubt, so Joe Neurauter, einer der geschäftsführenden Gesellschafter. Er und Jörn Siegele, geschäftsführender Gesellschafter, ergänzen sich in ihrem Aufgabenbereich. Neurauter ist Produzent mit seiner Occupant, mit der er in Los Angeles und seit einigen Jahren in München internationale Spielfilmproduktionen auf die Beine stellt und mit seinem internationalem Netzwerk und Knowhow der hiesigen Finanzierungsmöglichkeiten als Produktionspartner einsteigen kann. Siegele ist Geschäftsführer von Grizzly Filmbau in Unterdießen in der Gemeinde Landsberg am Lech, die Bauten, Logistik und Fahrzeuge für Drehs und Events anbietet. Er zeichnet für die praktische Umsetzung der Projekte im Studio, auf dem weitläufigen Gelände und auch an anderen Locations verantwortlich.

Ihre gemeinsame Ambition ist, das erste klimaneutrale Studio in Europa zu werden und führender Player in der Digital und Virtual Production in Deutschland zu sein. Das renommierte, auf Nachhaltigkeit spezialisierte Architekturbüro Snohetta wurde für die Masterplanung des Nutzungs- und Bebauungskonzept beauftragt. Photovoltaikanlagen auf den Dächern, die gleichzeitig dem Schallschutz dienen, und Geothermie sollen die nötige Energie liefern, um komplett autark zu sein. Auf dem Gelände sollen nur Elektrofahrzeuge im Einsatz sein, vor dem Eingang ein Parkhaus aus Holz gebaut werden und mit den Kommunen wird über eine Reaktivierung der Bahnverbindung diskutiert. Auch der von ihnen gewählte Fokus auf virtuelle und digitale Produktion unterstützt die Nachhaltigkeit. »Die Verschmelzung von Gamingtechnologie und klassischer audiovisueller Technologie wird in den kommenden Jahren vermehrt Teile von Produktionen in die Studios bringen«, sagt Neurauter. Mit der virtuellen Produktionsbühne Hyperbowl, deren Ansiedlung vom Bayrischen Wirtschaftsministerium unterstützt wurde, und dem im Aufbau befindlichen Digital und Creative Hub, in dem sich innovative Firmen ansiedeln sollen, erfüllt das Führungsduo den zweiten Anspruch. Vor kurzem kündigte das internationale VFX Unternehmen Territory Studio, das u.a. an Keine Zeit zu sterben" und The Batman" arbeitete, an, seine Deutschland Expansion von Penzing Studios heraus zu launchen. Mit weiteren Partnern ist man derzeit in konkreten Gesprächen.

Das 360-Grad-Studio Hyperbowl verfügt über eine Video-Leinwand mit einer 500 qm großen hochauflösenden (zehn mal 4K) LED-Fläche einschließlich Decke. Ähnlich der jüngst in Berlin angebauten Dark Bay, wo die neue Serie der mit Dark" erfolgreichen Macher 1899" entstand, wird in der Hyperbowl die Gamenegine Unreal genutzt von einem der erfahrensten Virtual Production Teams in Europa. Es hat die Software des Spieleherstellers Epic bei mehr als 50 Produktionen entsprechend des jeweiligen Projekts immer wieder angepasst und verfeinert. Für Neurauter ist die virtuelle Produktion zukunftsweisend, da durch die Realtime-Technologie viel schneller und längerfristig kostengünstiger und nachhaltiger produziert werden kann. »Je mehr die Verfügbarkeit der digital Assets steigt und je mehr Erfahrungen Filmemacher mit der Technologie machen, desto mehr werden Skeptiker die Vorteile erkennen, auch was die Kosten betrifft«, ist Neurauter überzeugt. Dafür müssen Filmemacher so früh wie möglich die Spezialisten einbinden - und sich auf ein anderes Arbeiten einstellen, bei dem dafür langwierige Umbauten und Lichtbestimmung auf Knopfdruck umgestellt werden können. »Es ist ein neues Tool mit eigener Grammatik«, so Neurauter. Die Spezialisten, Artists und Programmierer in dem Bereich sind rar, noch rarer als in anderen Bereichen.

Hyperbowl nahm die Arbeit als erste Virtual Stage in Deutschland bereits im März 2020 in der Messestadt Riem auf. Dark Bay ging erst ein gutes Jahr später an den Start. Partner bei den Penzing Studios sind die Werbe- und VFX-Schmieden Acht, NSYNK, TFN und InMotion AG sowie Neurauters Occupant und Philipp Kreuzers in München und Berlin angesiedelte Maze Pictures. Sie produzierten u.a. die VFX-lastigen Actionkomödien Guns Akimbo" mit Daniel Radcliffe, die 2019 in Toronto Premiere feierte, und Kung Fury 2" mit Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger, The Happy Prince" mit Colin Firth sowie die ZDF-Serie "Die purpurnen Flüsse". Siegele wurde von einem Freund bei Acht auf die virtuelle Bühne aufmerksam gemacht und gefragt, ob er in das Projekt einsteigen wolle, erzählt er. Als Neurauter ein Studio für "Guns Akimbo" suchte, war die Bavaria bereits belegt und man musste in Dachau ein Popupstudio auf die Beine stellen. Da habe er erstmals darüber nachgedacht, ein längerfristig angelegtes Studio aufzubauen.

Zum 270 Hektar großen Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts, der vor vier Jahren von der Bundeswehr aufgegeben wurde, gehören nicht nur mehrere riesige Flugzeughallen, die auch Großproduktionen beherbergen können, Landebahnen und kleiner Tower, sondern u.a. auch ein Krankenhaus, das kürzlich ausgestattet wurde, ein Kino mit 500 Sitzplätzen, eine Bowling Alley, eine Sporthalle und Außensportanlage und weitere historische Filmmotive. Außerdem werden Gebäude, die für die Unterbringung der dort stationierten Soldaten gebaut wurden nun für Büros, Maske und Unterbringung der Crews teils bereits genutzt bzw. noch umgebaut. Die Flugzeughallen, die mit je 5000 qm zu den größten und höchsten in Europa zählen, beschreibt Neurauter als »Alleinstellungsmerkmal« für die Penzing Studios ebenso wie das erfahrene Team der Hyperbowl und die auf Scan und Digital Asset Creation spezialisierte Firma Parallax View. Ein Kloster mit Innenhof und Säulengang ist ein weiteres Schmuckstück auf dem Gelände, auf dem auch der ADAC Mieter ist, deren Teststrecken Drehteams bei Bedarf und in Absprache auch nutzen können. Um dem Fachkräftemangel entgegensteuern, den Penzing ebenso zu spüren bekommt wie jedes andere Studio, ist in Kooperation mit der HFF München auch ein Campus vor Ort geplant.

Neurauter merkt an, dass sich virtuelle Production nicht nur für Big-Budget-Projekte lohne. Zuletzt waren zwei große Spielfilmprojekte in Penzing. Das größte ist "The Crow", eine laut Neurauter 70 Mio. Dollar schwere Neuverfilmung des gleichnamigen Kultcomics von James O'Barr, die den kompletten virtuellen Produktionsanteil in Penzing umsetzt. Das Projekt, eines der größten, das überhaupt in Bayern realisiert wurde und wird, nutzte im Sommer und Winter an insgesamt vier Wochen die Hyperbowl für Szenen u.a. in einem überfluteten Ballsaal. Parallax View Tschechien scannte die Location und bereitete das 3D-Modell mit 10.000 Fotografien, die in die Unreal Engine eingespeist wurden, auf. Grizzly fertigte dafür einen 60.000 Liter Wasser fassenden Pool. Gedreht wurde "The Crow" auch in Prag an Originalschauplätzen. »Ursprünglich wollte der tschechische Herstellungsleiter 30 Leute und zwei Trucks für die Beleuchtung mitbringen«, erzählt Neurauter. Schließlich habe einer der Spezialisten der Hyperbowl die Lichtbestimmung am Panel alleine geregelt, so Neurauter weiter. Molly Hassell, Victor Hadida und Edward R Pressman, Partner der vorherigen "The Crow"-Filme, agieren als Produzenten. Neurauter und Kreuzer treten als Executive Producer auf und holten FFF Bayern an Bord, der mit zwei Mio. Euro. aus dem Topf für internationale Koproduktionen förderte.

In der Hyperbowl und auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorst realisierten Ewa Karlström und Andreas Ulmke Smeaton mit ihrer SamFilm ihren neuen Kinderfilm "Wow! Nachricht aus dem All". »Wow ist ein schönes Beispiel für die Projekte, die wir suchen. Die Produktion brauchte klassischen Setbau, etwa für das Innere der Raumstation, aber auch Virtual Production für die Szenen im All«, so Siegele. Der Fliegerhorst fungierte teils als ESA Raumstation. Im Januar wird das größte Schweizer Serienprojekt des Schweizer Radio und Fernsehen Davos" nach Penzing kommen. Gedreht werden historische Motive virtuell und auf dem Gelände. Außerdem werde das vielleicht größte deutsche Projekt des nächstes Jahres vor Ort realisiert, kündigt Neurauter an. Im Anschluss daran werde die Neuauflage der Videospielverfilmung "Silent Hill" in Penzing entstehen, die Hadida mit dem Regisseur des ersten Filmes von 2006, Christophe Gans produziert.

Ab April sollen bereits acht Studios nutzbar sein. Insgesamt 15 Studios könnten in Bestandsgebäuden unterkommen. Neubauten können aufgrund der Widmungs- und Genehmigungsverfahren frühestens in 18 Monaten in Angriff genommen werden. Bis Ende 2025 sollen zwölf Studios mit einer Fläche von insgesamt etwa 25.000 qm und weitere 20.000 qm an Werkstatt- und Büroflächen zur Verfügung stehen.

Heike Angermaier