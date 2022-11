Einschaltquoten: "Joko und Klaas gegen ProSieben" endet mit 14/49-Bestwert

Die ProSieben-Show ist bei ihrem gestrigen Staffelfinale der 20-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen so nah gekommen wie noch nie in der aktuellen Staffel.

Mit einem Marktanteil von 19,3 Prozent hat sich das Staffelfinale der ProSieben-Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" gestern nicht nur den Primetimesieg in dieser Zielgruppe gesichert, sondern den bisherigen Bestwert der aktuellen Staffel von vor zwei Wochen um knapp zwei Prozentpunkte übertroffen.

Das Finale der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" lag mit 15 Prozent knapp zwei Prozentpunkte über dem Vorwochenwert der RTL-Landwirtebrautschau.

Die ARD-Dienstagsserien Die Kanzlei" und In aller Freundschaft" erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend Marktanteile von 7,9 und 6,7 Prozent, für die ZDFzeit-Dokumentation "Teuerland" standen 5,7 Prozent zu Buche.

Auf 5,8 bzw. 6,6 Prozent in dieser Zielgruppe kamen gestern Abend die Sat1-Crimeserien Navy CIS" und Navy CIS: L A", die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" erzielte einen 14/49-Marktanteil von 5,6 Prozent.

Insgesamt war das kurzfristig um kurz nach 21 Uhr ins Programm des Ersten genommene "Tagesthemen Extra" (5,08 Mio. Zuschauer / MA: 19,1 Prozent) das reichweitenstärkste Programm des gestrigen Tages. Für die zuvor ausgestrahlte Folge der Anwaltsserie "Die Kanzlei" hatten sich 4,6 Mio. Zuschauer (MA: 16,9 Prozent) entschieden gehabt, ein Minus von rund 250.000 Zuschauern und ein Plus von knapp einem halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Im Anschluss an das "Tagesthemen Extra" verzeichnete die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" 4,21 Mio. Zuschauer (MA: 16,2 Prozent); sie lag damit rund 300.000 Zuschauer unter der Vorwochenreichweite und leicht über dem Marktanteil von vor einer Woche.

Die ZDFzeit-Dokumentation "Teuerland" verzeichnete gestern Abend 2,02 Mio. Zuschauer (MA: 7,4 Prozent), das anschließende Magazin "frontal" kam auf 2,21 Mio. Zuschauer (MA: 8,4 Prozent). Seine größte Reichweite des gestrigen Tages erzielte das Zweite mit dem "heute journal" (4,07 Mio. Zuschauer / MA: 16,8 Prozent).